SC Rot-Weiß Bad Tölz nach Aufstieg: Neue taktische Marschrichtung

Erstmals in der Kreisliga gehen Kapitän Benedikt Rinshofer (li.) und die Rot-Weißen heute an den Start. © esc

„Natürlich wollen wir versuchen, das Spiel zu gewinnen“, versichert Sebastian Wagner, der mit dem Kreisliga-Aufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz am heutigen Freitag (19 Uhr) zu Hause gegen den FC Real Kreuth startet.

Bad Tölz – „Das wird sicher eine große Herausforderung gegen einen starken Gegner, aber wir wollen unseren Heimvorteil nutzen“, so der neue RW-Trainer.

Die Tölzer sind gewarnt, denn die Kreuther sind ein etablierter Kreisligist und haben eine gute Vorbereitung absolviertr. „Das wird sicher ein hartes Stück Arbeit für uns“, sagt Wagner.

Für die Kreisliga hat sich der neue Übungsleiter eine veränderte taktische Marschrichtung überlegt. Anders als noch in der Vorsaison, in der die Rot-Weißen immer versucht haben, ihr Spiel durchzusetzen, „wird unsere Herangehensweise heuer schon etwas anders sein – vor allem gegen starke Gegner. Deshalb habe ich mir auch für die Partie gegen Kreuth etwas überlegt.“

Personell stehen hinter drei Akteuren noch dicke Fragezeichen: Max Geisler und Fatih Kocyigit sind aus dem Pokalspiel am Montag gegen Otterfing noch leicht angeschlagen. Damian Standke war zuletzt krank. Da wird man abwarten müssen, ob er bereits wieder voll fit ist. Sicher fehlen werden dem Trainer allerdings Jonas Fottner und Shpend Sahiti, die sich beide in den Urlaub verabschiedet haben. In Anbetracht der Wackel-Kandidaten ist sich Wagner noch nicht endgültig sicher, mit welcher Elf er letztlich das Abenteuer Kreisliga aufnehmen wird: „Vermutlich wird sich erst kurz vor der Partie die Zusammensetzung der erten Elf herausstellen.“ (esc)

RW Bad Tölz

Bahner - Ertl, Ackermann, Dogan, Sakal - Rinshofer, Barthel - Geisler (?), Kocyigit (?), Abu Swid, Estner - Kettner, Heidler, Haslinger, Horwath, Takam, Kabashi (ET).