Stählung für den Abstiegskampf: SC Rot-Weiß Bad Tölz startet Mission Klassenerhalt

Von: Wolfgang Stauner

Offensivdrang: Marinus Estner (weißes Trikot) hat seine komplizierte Knieverletzung auskuriert. © esc/A

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz ist die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Kreisliga gestartet. Ziel ist der Klassenerhalt.

Bad Tölz – Mit einem kernigen Programm aus Fußball- und Athletiktraining sowie sieben Testspielen will der Coach seine Burschen für den Abstiegskampf in der „Qualifikationsrunde Kreisliga D“ stählen.

Das tut auch Not, denn die Tölzer sind – zusammen mit dem SC Fürstenfeldbruck – gegenüber den Nichtabstiegsrängen bereits mit einem Zähler im Hintertreffen. „Zweimal geht’s auf den Kunstrasen, einmal ist eine Fitness-Einheit für Kondition, Kraft oder Stabilisierung angesetzt. Und einmal wird der Erstfall in einem Testspiel geprobt“, umreißt Wagner die sechswöchige Schinderei. Denn die zweite Saisonphase, die über Wohl und Wehe der Klubs entscheidet, ist mit zehn Begegnungen beileibe nicht lang. Da heißt’s auf den Punkt fit zu sein, vom ersten Anpfiff weg,

Erwartungsgemäß haben sich während der Winterpause keine externen Verstärkungen in der Kohlstatt angeboten. Wer will schon zu einem Abstiegskandidaten wechseln? Dafür durfte Wagner fünf Rückkehrer begrüßen. Stürmer Marinus Estner hat seine Knieverletzung überwunden. Nach dem Abschluss-MRT hat der Orthopäde grünes Licht gegeben; ebenso bei Goalgetter Riccardo Giacalone (Kreuzbandriss). Zusammen hat das Duo in der vergangenen Saison 21 Tore zur Meisterschaft beigesteuert. Ein Dutzend in den zehn Abstiegsspielen hülfen den Tölzer sicherlich zum Klassenerhalt. Auch mit den Comebacks von Jonas Fottner, Sebastian Horwath und Finn Kettner gewinnt der Kader an Tiefe.

Zwei Kicker muss Wagner indessen von der aktuellen Spielerliste streichen: Ahmad Abu Swid hat Anfang des Jahres die Meisterschule zum Friseur begonnen, und Daniel Standke hat in seiner Heimat Halle/Saale ein Duales Studium aufgenommen; er ist drei Monate am Stück auswärts beschäftigt.

Ein wesentlicher Kritikpunkt der verkorksten Vorrunde wurde laut Wagner obendrein ausgemerzt: die mangelhafte Disziplin. „Es hat das eine oder andere Mal auch mannschaftsintern ordentlich gekracht“, blickt der Trainer zurück. „Ich hoffe, dass diese ständige Unruhe nun der Vergangenheit angehört und sich alle tatsächlich aufs Fußballspielen konzentrieren.“ Das können die rot-weißen Kicker bereits an diesem Samstag beim Kreisklasse-Abstiegsqualifikanten ESV Penzberg zeigen.

Die Qualifikationsrunde für die Kreisliga beginnt für die Tölzer dann gleich mit der weitesten Auswärtsfahrt: Am Sonntag, 26. März, 15 Uhr, geht’s zum TSV Altenstadt.

Testspiele von RW Bad Tölz

ESV Penzberg - RW Tölz (Sa., 11. Februar, 16.30 Uhr), FC Deisenhfn. III - RW Tölz (Sa., 18. Februar, 16 Uhr), RW Tölz - TSV Königsdorf (So., 26. Februar, 12.30 Uhr/Flinthöhe), RW Tölz - ASV Habach (So., 5. März, 15 Uhr/Flinthöhe), SG Gaißach/Wackersberg - RW Tölz (Di., 7. März, 19.30 Uhr/Gaißach), TSV Ottobrunn - RW Tölz (So., 12. März, 14 Uhr), RW Tölz - SG Ascholding/Th. (So., 19. März, 12.30 Uhr/Flinthöhe).