SC-Rot-Weiß-Gegner Otterfing: Erst kicken, dann kellnern

Die RW-Defensive um (v. li.) Abdullah Dogan, Talha Sakal und Schlussmann Siegfried Bahner ist auf dem Posten. esc/A © Ewald J.Scheitterer

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz greift beim TSV Otterfing an. Die Partie ist schon am Freitag, damit die Gastgeber Wochenende beim Weinfest glänzen können.

Bad Tölz – Es ist guter Brauch in Otterfing, dass die Fußballer des TSV Otterfing beim örtlichen Weinfest mithelfen. Doch bevor die Kellnerschürzen am Samstag und Sonntag umgebunden werden, müssen heute Abend (19.30 Uhr) die Trikots übergestreift werden: Zu Gast ist Aufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz. Vor exakt einem Monat waren beide Teams in der Kohlstatt im Pokal bereits aufeinandergetroffen, und die Gäste aus dem Nachbarlandkreis hatten mit 3:0 kurzen Prozess gemacht.

Am Otterfinger Nordring soll es heute besser laufen, hofft zumindest RW-Trainer Sebastian Wagner. „Das, was wir gegen Hausham gebracht haben, war einfach zu wenig, um Erfolg zu haben“, fasst Wagner die 0:1-Niederlage vom Sonntag zusammen. Zu einer ähnlichen Erkenntnis kamen auch die Otterfinger, die zeitgleich in Lenggries Federn gelassen hatten. „Kämpferisch war keinem etwas vorzuwerfen. Letztlich hat etwas das Glück gefehlt“, entschuldigt Spielertrainer Benedict Gulielmo den 1:2-Ausrutscher.

SC Rot-Weiß Bad Tölz muss stabile Defensive des TSV Otterfing knacken

Personell hat sich bei den Tölzern die Lage seit dem vergangenen Wochenende nochmals verschlechtert. Verteidiger Max Barthel ist privat verhindert, Offensivmann Jonas Fottner hat sich einem Kopfballduell eine Schädelprellung zugezogen, und Benedikt Muck zwickt’s im Knie. Auffällig ist, dass es vor allem Offensivkräfte erwischt hat, denn neben dem Rekonvaleszenten Riccardo Giacalone, fehlen bereits Marinus Estner, Sebastian Horwath und Finn Kettner mit schweren Knieverletzungen.

„Hilft alles nichts“, sagt Trainer Wagner, „wir haben den Anspruch, in Otterfing Gas zu geben und uns nicht zu verstecken. Und wenn möglich, etwas mitzunehmen.“ Das wird allerdings nur gelingen, wenn einige Unzulänglichkeiten, die zuletzt deutlich zutage getreten sind, abgestellt werden. Auch wenn die Tölzer gegen Hausham zweimal die Lattenunterkante getroffen haben, war das Rot-Weiß-Spiel vor allem im letzten Drittel und in der Chancenverwertung unzureichend. Otterfing, das bekamen die Tölzer bereits im Pokal zu spüren, steht defensiv sehr stabil.

Adrian Ackermann neue Co-Trainer

Stabilität ist inzwischen immerhin im Tölzer Trainerstab eingetreten. Verteidiger Adrian Ackermann hat den langjährigen Co-Trainer Marcus Männer abgelöst. „Adrian ist als Führungsspieler in der Mannschaft gut akzeptiert, und wir beide harmonieren auch“, berichtet Wagner. Ein Punktgewinn zum Einstand wäre Gold wert. (sts)

Rot-Weiß Bad Tölz

Bahner – Dogan, Ertl, Ackermann, Sahiti – Rinshofer, Geisler, Sahiti, Kocyigit, Sakal, Standke, Wegner, Abu Swid, Furfaro.