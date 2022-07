Erstes Testspiel: RW Bad Tölz trifft auf Bezirksliga-Absteiger FC Kosova München

Mit unbekanntem Ziel hat Thankgod Asoegwu (am Ball) den Kreisliga-Aufsteiger Rot-Weiß Bad Tölz verlassen. Foto: esc © esc

Der SC RW Bad Tölz testet gegen FC Kosova München. Dabei müssen die Rot-Weißen mehrere Abgänge und Ausfälle zum Saisonstart kompensieren.

Bad Tölz – Ohne jegliche Erwartung geht Sebastian Wagner, der neue Coach des SC Rot-Weiß, mit seinen Fußballern ins erste Testspiel für die Saison 2022/23: „Es ist ja erst unser erster Auftritt. Schau’n wir mal, wie es läuft, dann wissen wir mehr.“ Am heutigen Freitag um 19 Uhr ist der Bezirksliga-Absteiger FC Kosova München zu Gast auf dem Platz an der Tölzer Kohlstattstraße.

Im Vergleich zur zurückliegenden Aufstiegssaison muss der neue Trainer in erster Linie von Abgängen und Ausfällen berichten. Alex Baumgärtner will sich nun endgültig aufs Altenteil zurückziehen, und Riccardo Giacalone dürfte nach seinem Kreuzband-Riss in diesem Jahr nicht mehr gegen den Ball treten. Zum Bezirksliga-Klub 1. FC Penzberg sind die Defensivkräfte Ardian Geci und Mohamed Barrie gewechselt. Die Rot-Weißen verlassen hat auch Thankgod Asoegwu – sein Ziel ist noch unbekannt. Darüber hinaus gab es von Branislav Turecek noch nichts Neues zu hören, außer, dass er erst mal wieder in seine Heimat Slowakei zurückgekehrt ist.

Auf der Habenseite, also bei den Zugängen steht bislang nur Jonas Fottner fest. Er kommt vom SV Bad Tölz, war aber lange Zeit verletzt. „Dazu werden wir vier Mann von den eigenen A-Junioren zur Ersten hochziehen. Die sind bereits 18 Jahre alt und trainieren auch schon mit“, erklärt Wagner.

Bislang kann sich der Coach weder über das Engagement seiner Kicker noch über Zuspruch bei den mEinheiten beklagen: „Wir trainieren nun etwas über eine Woche dreimal wöchentlich. Dabei sind stets über 25 Mann auf dem Platz und die ziehen auch alle richtig gut mit. Damit bin ich schon einmal ganz zufrieden.“ (esc)