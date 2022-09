Auf der Suche nach dem Spielglück - SC RW Bad Tölz will nach drei Pleiten punkten

Von: Patrick Staar

Soll für Schwung sorgen: Mittelfeldspieler Max von Sazenhofen (re.). Foto: patrick staar © patrick staar

Mit Blick auf die Zahlen, erwartet die Zuschauer am Dienstagabend ein Duell auf Augenhöhe. Der SC Rot-Weiß Bad Tölz tritt beim TuS Holzkirchen II an.

Bad Tölz – Dem SC Rot-Weiß Bad Tölz und der Reserve des TuS Holzkirchen ergeht es ähnlich. Beiden Teams fehlte das Spielglück, beide verloren die letzten Partien und haben in dieser Saison erst drei Punkte gesammelt. Entsprechend klar ist die Marschroute der Holzkirchner im Nachholspiel an diesem Dienstag (19.15 Uhr): „Wenn wir siegen wollen, dann da“, sagt TuS-Coach Florian Ächter. „Schön zu hören“, entgegnet sein Tölzer Kollege Sebastian Wagner lachend. „Die Aussage kann man so machen. Schauen wir uns das Spiel mal an.“

Der Tölzer Coach geht mit einiger Zuversicht ins Auswärtsspiel, schließlich habe sein Team in Otterfing 60 Minuten lang ein gutes Spiel abgeliefert – auch wenn zum Schluss eine 0:4-Niederlage zu Buche stand. „Wir haben da zu viele Fehler gemacht“, räumt Wagner ein. „Wir wissen aber, woran es lag, und werden umstellen. Ich hoffe, dass es greift.“

TuS Holzkirchen II könnte Verstärkung vom Landesliga-Team bekommen

Zuversichtlich macht Wagner Urlaubsrückkehrer Max von Sazenhofen. Er soll auf der linken Seite für Schwung sorgen. Wie das Team um ihn herum aussehen wird, steht noch in den Sternen. Unklar ist beispielsweise, ob Stürmer Jonas Fottner rechtzeitig zu Spielbeginn seine Gehirnerschütterung auskuriert hat. Ebenso unklar ist, ob der angeschlagene Mittelfeldspieler Fatih Kocyigit rechtzeitig zu Spielbeginn fit wird. „Davon hängt ab, wie wir die Mannschaft drum herum gestalten“, sagt Wagner, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet: „Die bessere Einstellung und die Tagesform werden entscheiden.“

TuS-Coach Florian Ächter hofft unterdessen, dass bei seinem Team der Knoten platzt. Die TuS-Reserve ist – mit Ausnahme des Kantersiegs gegen die abgeschlagenen Sauerlacher – in dieser Saison noch zu keinem einzigen Torerfolg gekommen. Was der TuS-Coach allerdings noch nicht weiß: Mit welchen Verstärkungen er heute rechnen kann. Dennoch dürfte der eine oder andere Akteur aus der Landesliga hinzustoßen. (PATRICK STAAR)

SC Rot-Weiß Bad Tölz

Bahner – Barthel, Ertl, Dogan, Rinshofer, Ackermann, Sahiti, Standke, Geisler, Abu Swid, Fottner (?), Kocyigit (?), Furfaro Weger, Sakal, Haslinger.