Starkes Signal: Fünf Schiedsrichter beim SV Bad Tölz

Fünf Tölzer Unparteiische: (hi. v. li.) Justin Maier (C-Kl.), Danijel Misic, (KKl), (vorne) Jannis Maurer (KL), Tobias Wilka (KL) und Johannes Wittmann (A-Kl.). © SV Bad Tölz

Der SV Bad Tölz ist stolz: Seit Sommer 2022 stellt Kreisklassist fünf Unparteiische für die Schiedsrichter-Gruppe Bad Tölz.

Bad Tölz – Fünf Schiedsrichter gleichzeitig beim SV Bad Tölz – des gab’s noch nie: SVT-Ehrenvorsitzender Otto Wilka kennt den SV Bad Tölz nun schon sehr lange, mehr als 65 Jahre lang. Nach seiner Aussage hatte man in all dieser Zeit meist keinen, eine Zeit lang mal einen, sehr kurz mal zwei Unparteiische, die für den SV Bad Tölz Fußballspiele im Oberland gepfiffen haben. Dies ist seit dem Sommer 2022 grundlegend anders. Mit mittlerweile fünf aktiven Referees in der Schiedsrichter-Gruppe Bad Tölz stellt der Tölzer Fußballverein ein sehr großes Kontingent. Und die meisten stehen noch am Anfang ihrer Karriere als Spielleiter.

SV Bad Tölz stellt eigenes Schiedsrichtergespann

Vor Kurzem gab es auch eine weitere Premiere in der Vereinsgeschichte: Das U 19-Landesliga-Spiel zwischen dem TSV Murnau und dem FC Deisenhofen II wurde von einem kompletten Gespann aus SVT-Schiedsrichtern geleitet. Tobias Wilka durfte zusammen mit Jannis Maurer und Danijel Misic sein erstes Gespann-Spiel bestreiten. Der SV Bad Tölz ist sehr stolz auf seine Spielleiter, die die Farben des Tölzer Fußball-Vereins in den Kreisen Zugspitze und München vertreten. (tk)