Heilbrunn: Schnelle Führung, um den Kopf frei zu bekommen

Von: Nick Scheder

Wieder einsatzbereit ist der Heilbrunner Stürmer Felix Gellner. © Scheitterer/Archiv

Die Heilbrunner wollen beim Tabellenvorletzten Berg ihre Abschlussschwäche abstellen

Bad Heilbrunn – Es passt fast alles. Balleroberung, Spielaufbau, Einleitung des Angriffs, Ball in Tornähebringen – und dann verließen sie ihn: Selbst gestandene Spieler des SV Bad Heilbrunn versemmelten zuletzt beste Chancen vor dem gegnerischen Kasten – unbedrängt vor dem Torhüter. „Fehlt die Konzentration, der Kopf ist nicht frei, ich weiß es nicht“, sagt HSV-Teamsprecher Christoph Hüttl. Vier, fünf solche Situation musste der Heilbrunner Torhüter zuletzt beim 0:1 in Denklingen von der Grundlinie aus beobachten. „Und irgendwann kriegst du halt dann ein Tor.“ Die Abschlüsse – sie müssen besser werden beim nächsten Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim MTV Berg.

Schnelle Führung, um den Kopf frei zu bekommen

Vom Spiel her wird es allerdings ein ganz anderes als in Denklingen, vermutet Hüttl. Der Tabellenvorletzte der Bezirksliga steht mit dem Rücken zur Wand, hat nichts zu verlieren, wird alles reinhauen, „spielerisch und vielleicht auch individuell sind wir vermutlich besser“, sagt Hüttl. „Aber wir müssen uns trotzdem durchsetzen, uns auf die Zweikämpfe einlassen, es wird ein ekliges, ein Kampfspiel.“ Zumal es womöglich auf dem engeren Kunstrasenplatz ausgetragen wird.

Berg: 15 Tore, 42 Gegentreffer

Berg ist mit elf Punkten auf Rang 15 der Bezirksliga abgerutscht. 15 eigene Treffer stehen 42 Gegentoren gegenüber. Das Hinspiel am ersten Spieltag Ende Juli entschieden die Heilbrunner klar mit 2:0 für sich. Die Wiederholung des Erfolgs setzt voraus, dass sie das Tor wieder besser treffen.

Stürmer Lechner und Gellner wieder dabei

Zwei Kandidaten dafür sind nach längerer Auszeit wieder zurück im Kader. Allerdings sind die Stürmer Maximilian Lechner und Felix Gellner gerade erst wieder ins Training eingestiegen; ob sie in Berg von Beginn an auflaufen, ist fraglich. Es wäre erstaunlich, wenn die Kraft für die vollen 90 Minuten reicht.

Lang stellt womöglich etwas um

Trainer Walter Lang hat über weitere Umstellungen gegrübelt. Und möglicherweise muss er Kevin Diemb in der Innenverteidigung ersetzen. Der war während der Woche krank, hat nicht trainiert. Auf Franz Schnitzlbaumer, Hannes Kiechle und Dominik Drotleff müssen die Heilbrunner auf jeden Fall verzichten. Hüttl hofft auf ein, zwei schnelle Tore zur Führung. Das wäre das Beste, um den Druck und den Knoten zu lösen, der Heilbrunn derzeit im Torabschluss einschnürt. NICK SCHEDER

SV Bad Heilbrunn:

Hüttl, – Tiedt, Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Diemb (?), – Pföderl, A. Pappritz, – Krinner, A. Specker, M. Schnitzlbaumer, – B. Specker, – Hoffmann (ETW), Gellner, Lechner, M. Pappritz, Gritzuhn, Ammer.