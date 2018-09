“Schon fast unheimlich“: Aufsteiger Bad Heilbrunn brilliert gegen Raisting

Liganeuling weiter an der Spitze

von Nick Scheder schließen

Wenn Walter Lang mal nichts zu kritisieren hat, müssen seine Heilbrunner vieles richtig gemacht haben. Eine bärenstarke Leistung ließ ihn sprachlos zurück.

Bad Heilbrunn – Mit 4:0 fegte der Bezirksliga-Spitzenreiter Verfolger SV Raisting gestern Nachmittag vom Platz. Bis auf zwei folgenlose Unachtsamkeiten in der Hintermannschaft lieferte der HSV eine bärenstarke Leistung ab, blieb in der noch umkämpften Anfangsphase ruhig. Das folgende Offensiv-Feuerwerk war eine Demonstration der Stärke: Druckvolle Angriffe, souveräne Abschlüsse mit schönen Toren, ein strukturiertes Spiel und eine grundsolide Defensive. Nach vier Toren war der 4:0 (3:0)-Sieg kurz nach der Pause in trockenen Tüchern. Torhüter Christoph Hüttl musste erneut kein einziges Mal hinter sich greifen. „Sensationell, es ist schon fast unheimlich, wie es für uns läuft“, sagt der Trainer des Aufsteigers.

Von Raisting, das zunächst mit dem erwarteten Defensiv-Bollwerk startete, war in der zweiten Hälfte nicht mehr viel zu sehen. Heilbrunn hörte dagegen auch nach vier Toren nicht auf zu spielen: Es blieb sogar Gelegenheit für die Kür. Bestes Beispiel die Dreifach-Chance nach einer guten Stunde: Der unermüdliche Maxi Specker, per Hacke von Thomas Schmöller im Strafraum auf den Weg geschickt, hämmerte die Kugel an die Latte. Auf den Abpraller hielt Anton Krinner drauf, Torwart Urban Schaidhauf parierte stark, war bei Speckers Fallrückzieher zur Stelle.

Die Entscheidung war spätestens bei Schmöllers 4:0 nach Speckers klugem Steilpass kurz nach der Pause gefallen. Die Heilbrunner fanden nach 25 Minuten Abtasten, in denen sie geduldig auf ihre Chancen warteten, genau das richtige Rezept gegen tief stehende Raistinger. Lang: „Wir wussten, dass Raisting über Konter kommen würde, aber wir haben keine zugelassen.“ Zunächst hatten die Gastgeber etwas Glück, als Pascal Beausencourt auf rechts durchgelaufen war und das Schiedsrichtergespann eine Abseitsposition gesehen hatte. Im direkten Gegenzug setzte sich Schmöller bis in den Strafraum durch, wurde zu Fall gebracht. Wieder einmal behielt Anton Krinner beim Elfmeter die Nerven und drosch die Kugel zur 1:0-Führung flach links an den Pfosten. „Er hat momentan so viel Selbstvertrauen, hat schon wieder die wichtige Führung erzielt“, sagt Lang.

Schön auch Maxi Schnitzlbaumers 2:0, als er sich, erneut nach Zuspiel Specker, auf links durchsetzte, unwiderstehlich in die Mitte zog und flach ins lange Eck rechts abschloss. Endgültig zum Meister am ruhenden Ball wurde Krinner beim 3:0: Den direkten Freistoß aus 26 Metern zirkelte er an der Mauer vorbei genau in den linken Winkel. Wie aus dem Lehrbuch. Genau wie die fußballerischen Grundfertigkeiten der Mannschaft generell, die den HSV-Coach begeisterten: „Bei Passqualität und Zweikämpfen haben wir eine unglaubliche Qualität.“





SV Bad Heilbrunn – SV Raisting 4:0 (3:0)

Tore:1:0 (27.) Krinner, 2:0 (33.) M. Schnitzlbaumer, 3:0 (42.) Krinner, 4:0 (47.) Schmöller, – Schiedsrichter: Sascha Reus, –Zuschauer: 300.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Fl. Schnitzlbaumer (67. Forster), Mertens, Kapfhammer, A. Specker, – Pföderl (76. B. Specker), Pappritz, – Krinner, M. Specker, M. Schnitzlbaumer (61. Klaar), – Schmöller.