Rot-Weiß Tölz: Selbstvertrauen holen gegen das Schlusslicht

Von: Nick Scheder

Teilen

Zielstrebiger vor dem Tor: Kapitän Max Geisler (re.) und seine Rot-Weißen müssen konsequenter im Abschluss werden. © Archiv

Vier Niederlagen in Folge – das nagt am Selbstvertrauen. Sebastian Wagner ist trotzdem guter Dinge, was das Kellerduell von Rot-Weiß Bad Tölz gegen Schlusslicht TSV Sauerlach (Sonntag, 14 Uhr, Bad Tölz) angeht.

Bad Tölz – „Wir haben schon vor der Saison gewusst, dass es schwierige Phasen geben kann bei den ganzen Abgängen und Verletzten“, sagt der Trainer des Kreisliga-Aufsteigers. Nun sei es soweit, aber die Phase müsse überwunden werden.

Selbstvertrauen holen gegen das Schlusslicht

Er hat mit seiner Mannschaft gut gearbeitet, hat einen positiven Trend ausgemacht und hofft nun darauf, dass der Knoten platzt – vor allem im Abschluss hat’s zuletzt gehapert. In Holzkirchen haben seine Rot-Weißen über 90 Minuten ein gutes Spiel abgeliefert, einen hohen Aufwand betrieben – ohne Erfolg. „Wir waren hinten stabil, haben kaum etwas zugelassen, haben aber vorne unsere Chancen liegen lassen“, moniert Wagner. „Und das Gegentor war sehr unglücklich.“

Er sah bei seiner Mannschaft noch zu viele Fehler und vermisste jemanden, der „einfach mal die Kugel über die Linie bringt. Aber wir geben nicht auf, müssen eben konsequenter vor dem Tor werden.“

42 Gegentore, keinen einzigen eigenen Treffer

Beste Gelegenheit dazu bietet sich beim Spiel gegen den Tabellenletzten: Sauerlach hat in nur vier Spielen bereits 42 Tore kassiert, selbst noch keinen einzigen Treffer erzielt. „Sie hatten vor der Saison etliche Abgänge und vermutlich ein schwieriges Jahr vor sich“, sagt Wagner, der sich in der Vorbereitung mit dem ehemaligen TSV-Trainer – mittlerweile bei Kosova München – ausgetauscht hat.

„Wir haben Torabschlüsse trainiert, wir können es besser als zuletzt“, ist sich Wagner sicher, dass der Knoten irgendwann platzt. Und dann kehrt vielleicht auch das Selbstvertrauen zurück. „Klar, dass man nach vier Niederlagen in Serie keine allzu breite Brust hat“, meint Wagner.

Wagner und Ackermann in der Innenverteidigung

Nachdem sich noch keine Verletzten zurückgemeldet haben, werden Wagner und sein Co-Trainer Adrian Ackermann wieder als Innenverteidiger antreten. So können die beiden Routiniers für Sicherheit in der Abwehr sorgen und Ordnung in den Spielaufbau bringen. NICK SCHEDER

Rot-Weiß Bad Tölz

Bahner – Barthel, Ertl, Dogan, Rinshofer, Wagner, Ackermann, Sahiti, Standke, Geisler, Abu Swid (?), Kocyigit, Furfaro, Weger, Sakal, Haslinger.