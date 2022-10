Strittiger Strafstoß entscheidet Spitzenspiel zwischen SF Bichl und SG Hungerbach

Stark unter Druck stand die Defensivabteilung der Sportfreunde um (schwarze Trikots, v. li.) Vincent Zander, Fabian Bergmoser, Lukas Zimmer und Sascha Kinghorst nicht nur bei diesem Kopfballversuch von Hungerbachs Angreifer Jonas Listle. Foto: Hans Demmel © Hans Demmel

Schon vor Beginn der Spitzenpartie gegen Tabellenführer Hungerbach gab es bei den Sportfreunden zahlreich Ausfälle zu beklagen.

Bichl – Dann verletzte sich beim Aufwärmen auch noch Martin Hofberger. Personell gebeutelt begannen die Hausherren etwas zurückhaltend, während die Gäste darauf aus waren, sofort die Zügel in die Hand zu nehmen. Maximilian Tafersthofer, auffälligster Spieler der Hungerbacher, hatte auch schon bald die erste Möglichkeit. Seinen platzierten Freistoß aufs lange Eck lenkte SF-Torsteher Michael Knestel bravourös um den Pfosten. Der erste durchdachte Bichler Angriff führte dagegen gleich zum Führungstreffer. Am Sechzehnereck kam Sepp Filgertshofer an die Kugel, bediente Justin Rösch, der fackelte nicht lange und überwand Hungerbachs Schlussmann Thomas Schelle mit einem Schuss gegen dessen Laufrichtung.

Die Gäste zeigten sich wenig geschockt, versuchten schnell die Antwort zu geben. Und die ließ nicht lange auf sich warten. Ein weites Zuspiel aus dem rechten Mittelfeld beförderte Max Habermann – allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position – mit dem Kopf über Knestel hinweg in die Maschen. Nur wenig später hatte die SG sogar die Chance zur Führung, doch Sascha Kinghorst klärte auf der Linie. Aber auch die Sportfreunde hätten mit einem Vorsprung in die Pause gehen können, doch der Schuss von Justin Rösch wurde ebenfalls vor der Linie gestoppt.

Trainer sehen entscheidende Elfmetersituation unterschiedlich

Auch die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehörte den Bichlern, doch Vincent Zander scheiterte am Gästekeeper. Fortan hatte der Tabellenführer mehr Ballbesitz, erhöhte den Druck. Tobias Schüller köpfte an die Latte, im Nachschuss drosch Jonas Listle die Kugel weit über den Kasten. Nach einer Ecke war es jedoch so weit. Kapitän Josef Frankl traf mit wuchtigem Kopfball zum 2:1.

Die Angriffe der Sportfreunde wurden weniger, bei einem davon wurde jedoch Fabian Bergmoser regelwidrig im Strafraum von den Beinen geholt. Michael Geißler ließ Thomas Schelle vom Punkt keine Chance, hämmerte den Elfer knallhart unter die Latte. In der Schlussphase hatten die Gäste mehr Ballbesitz, zwingendes sprang freilich nicht heraus. Bis in die Nachspielzeit. Da wurde Tafertshofer im Fünfer vom Ball getrennt, Referee Max Gall sah eine Regelwidrigkeit und entschied auf Strafstoß. Tafersthofer selbst trat an und verwandelte zum 3:2-Siegtreffer für die Gäste.

Sehr zum Unmut von SF- Coach Christian Strobl: „Unser Spieler hat klar den Ball gespielt, und dann gibt’s Elfmeter. Eine äußerst merkwürdige Entscheidung.“ Gästecoach Jürgen Ferstl interpretierte die strittige Szene naturgemäß andersrum: „Die Entscheidung ist okay. Unser Spieler wurde von den Beinen geholt. Der Sieg geht schon in Ordnung, wir wollten den Sieg etwas mehr als Bichl und hatten besonders in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel.“ (HANS DEMMEL)

SpFrd Bichl – SG Hungerbach 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 (15.) Rösch, 1:1 (22.) Habermann, 1:2 (57.) Frankl, 2:2 (62./EM) Geißler, 2:3 (90. + 2/EM) Tafertshofer. – Schiedsrichter: Max Gall (SV Söchering). – Zuschauer: 80.

SpFrd: Knestel – Bergmoser, Zimmer, J. Filgersthofer, Geißler, Sinseder, Zander, Rösch, März, Endres, Kinghorst – Eingew.: Eberl, Peer, Schilcher, M. Filgertshofer.