„Voll bei der Sache“: Spitzenreiter SG Gaißach/Wackersberg wird Favoritenrolle gerecht

Teilen

Der zweifacher SG-Torschütze Stefan Schwaiger scheitert hier an LSC-Schlussmann Dominik Hofer. © Hans Demmel

Tabellenführer gegen Schlusslicht: Die Favoritenrolle gehörte beim Derby zwischen dem Lenggrieser SC II und der SG Gaißach/Wackersberg eindeutig den Gästen.

Lenggries – Das Team von Trainer Thomas Gärner ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. 6:1 (4:0) gewann der Spitzenreiter und LSC II-Coach Martin Kerwien gratulierte nach dem Schlusspfiff anerkennend: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Ich möchte mich aber auch bei meinem Team für ihren Einsatz bedanken. AH-Spieler sowie A-Junioren haben ausgeholfen und ihr Bestes gegeben.“

Es dauerte nicht lange, da stellte die Spielgemeinschaft auch schon die Weichen zum Sieg. Michael Lugmair trieb die Kugel auf der linken Außenbahn nach vorne. Beinahe von der Torauslinie kam das Zuspiel vor den Kasten und Thomas Lugmair verwandelte. Der Anfang war gemacht, genau nach dem Geschmack von Gärner: „Wir waren von der ersten Sekunde an voll bei der Sache. Wir haben nicht aufgehört, den Abschluss zu suchen und die Chancen genutzt. Ich bin zufrieden.“

SG Gaißach/Wackersberg: zur Pause schon 4:0 vorne

Schon bald nach der Führung konnte der Vorsprung ausgebaut werden. Im Aufbauspiel verloren die Lenggrieser den Ball, sofort folgte vom Gegner der Pass in die Tiefe, und Stefan Schwaiger war zur Stelle. Schließlich krönte Mathias Beutelrock seine gute Leistung mit einem verwandelten Freistoß zum 3:0.

Über Beutelrock liefen die meisten Angriffe der Gäste, er zeigte viel Übersicht, verteilte präzise die Bälle. Vor der Pause erhöhte Stefan Willibald auf 4:0, und erst nach Wiederbeginn tat sich erstmals eine gute Möglichkeit für die Hausherren auf. Alexander Endler gewann ein Laufduell gegen SG-Keeper Robert Scheuner, schob die Kugel aber knapp am Gehäuse vorbei. Wieder war es Beutelrock, der den nächsten Treffer des Titelaspiranten vorbereitete. Sein Zuspiel verwandelte Lukas Bauer mit dem Kopf. Stefan Schwaiger machte das halbe Dutzend voll, ehe Elias Stara, beinahe mit dem Schlusspfiff, den Ehrentreffer markierte. Die Gäste hatten über das Geschehen immer unter Kontrolle, waren stets einen Schritt schneller am Ball. Lenggries hielt tapfer dagegen, kam in einem fairen Nachbarschaftsduell aber nur zu wenigen Möglichkeiten.

Lenggrieser SC II – SG Gaißach/Wackersbg. 1:6 (0:4)

Tore: 0:1 (9.) Th. Lugmair, 0:2 (13.) St. Schwaiger, 0:3 (18.) Beutelrock, 0:4 (38.) St. Willibald, 0:5 (55.) Bauer, 0:6 (58.) St. Schwaiger, 1:6 (90.) Stara. – Schiedsrichter: Martin Bernöcker. – Zuschauer: 110.

LSC II: Hofer – Reiser, Gutt, Schmid, F. Adlwarth, Endler, Haindl, Wiedemann, Hartmann, St. Adlwarth, Wechselberger – Ortlieb, Filgertshofer, Wahler, Müller, Stara.

SGGW: Scheuner – St. Willibald, Bauer, P. Schuhbauer, Beutelrock, Th. Lugmair, Hammerl, M. Lugmair, P. Söllner, T. Schuhbauer, St. Schwaiger – Fischer, Bernhard, Hartl, A. Schwaiger, Friedl.