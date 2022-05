Reiter-Doppelpack gegen Vizemeister - Sachsenkam zeigt gegen Geretsried Willensstärke

Der zweifacher SVS-Torschütze: Bernhard Reiter besorgte das 1:0 und setzte in der 90. Spielminute den Schlusspunkt unter den Sachsenkamer 4:2-Sieg. Foto: Hans Demmel © Hans Demmel

Auch wenn keines der Teams den Dreier noch dringend benötigt hätte, war die Luft beim 4:2 Heimsieg des SV Sachsenkam gegen Vizemeister ASC Geretsried längst nicht raus.

Sachsenkam/Geretsried – Das Team von Trainer Anastasios Lasidis erwischte den besseren Start, begann die Partie, als wolle es den Beweis liefern, verdienter Vizemeister zu sein. Die erste Chance tat sich allerdings für die Hausherren auf, Florian Kronwitter scheiterte an Gästekeeper Kevin Rehmann. Kurz darauf zog Bernhard Reiter knapp am Gästegehäuse vorbei, Sachsenkam bekam immer mehr Zugriff auf das Geschehen. Und als Bernhard Reiter nach herrlicher Vorarbeit von Marinus Kroell die 1:0-Führung markierte, waren die Hausherren fortan die bessere Mannschaft.

Geretsried kam kaum mehr in den gegnerischen Strafraum. Nicht nur die Defensivabteilung der Gastgeber gefiel durch Ballsicherheit, das komplette Team hielt den Ball gut in den eigenen Reihen. Und dann passierten doch zwei unnötige Ballverluste, die von den Gästen etwas überraschend zur 2:1- Pausenführung genutzt wurden. Marinus Kroell sowie Simon Hofberger vertändelten leichtfertig das Spielgerät. Raphael Paringer, zunächst noch an Torsteher Peter Haberl scheiternd, nahm die Einladung im zweiten Versuch dankbar an. Ebenso kurz vor dem Seitenwechsel Phil Malzacher, der einen überflüssigen Freistoß flach neben den Innenpfosten platzierte.

„Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf, vielleicht waren wir in Gedanken schon bei den Relegationsspielen.“

Doch Sachsenkam zeigte sofort nach Wiederbeginn den Willen, etwas reißen zu wollen. Allerdings hatten auch die Gäste die Möglichkeit, den Vorsprung zu vergrößern: Freistehend angespielt bekam der mittlerweile selbst ins Geschehen eingreifende Spielertrainer Lasidis die Kugel aber nicht unter Kontrolle. Dann fasste sich Marinus Kroell ein Herz, traf aus 20 Metern zum Ausgleich und brachte die mittlerweile wieder tonangebenden Hausherren mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel wieder in Front. Reiter sorgte mit seinem zweiten Tagestreffer in der Schlussphase für klare Verhältnisse.

SVS-Trainer Sigi Saller war zufrieden: „Ein absolut verdienter Sieg gegen einen guten Gegner. Wir waren das aktivere Team, hatten mehr vom Spiel und eine Vielzahl guter Chancen.“ Die Bestätigung gab es vom Gästecoach: „Sachsenkam hat hoch verdient gewonnen. Bei uns hat die Giftigkeit gefehlt. Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf, vielleicht waren wir in Gedanken schon bei den Relegationsspielen.“ (HANS DEMMEL)

SV Sachsenkam – ASC Geretsried 4:2 (1:2)

Tore: 1:0 (27.) Reiter, 1:1 (35.) Parringer, 1:2 (44.) Malzacher, 2:2 (79.) Kroell, 3:2 (82.) Kroell, 4:2 (90.) Reiter.

Schiedsrichter: David Feistauer (1. FC Penzberg).

Zuschauer: 50.

SVS: P. Haberl – Eiler, M. Kronwitter, F. Kappelsberger, M. Haberl, Schubert, F. Kronwitter, Hofberger, Reiter, Kroell, A. Kappelsberger – März, Drotleff, K. Haberl.

ASC: Rehmann – Krone, Malzacher, Zimolong, S. Philp, Krillmäuer, Paringer, Iosifoglou, Willwohl, Th. Philp, Weidlich – Karamanos, Lasidis, Kutzmutz.