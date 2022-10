Sieg im Spitzenspiel - Tabellenführer Königsdorf baut Ungeschlagen-Serie weiter aus

Teilen

Elfmeter: Robin Schellpfeffer (re.) jagt Louis Gogolin den Ball ab – jedoch nicht regelkonform. Foto: Hans Demmel © Hans Demmel

Das Top-Spiel der A-Klasse 11 ging an den TSV Königsdorf. Mit einem 4:2 gegen die Reserve des DJK Waldram bleibt die Huber-Elf weiter ungeschlagen.

Königsdorf/Waldram – Obwohl die Gäste von der DJK Waldram II im zweiten Abschnitt mehr Ballbesitz hatte, geht der 4:2-Heimsieg des TSV Königsdorf absolut in Ordnung. Das lag zum einen an der effektiveren Spielweise des Spitzenreiters im ersten Abschnitt, hatte aber auch damit zu tun, dass Waldram zu Beginn eine schwache Abwehrleistung zeigte. Mit langen Bällen wurden sie so auf einfachste Weise von den Gastgebern überlistet; ganz besonders verstanden dies TSV-Spielertrainer Hannes Huber und der zumindest vor der Pause stark aufspielende Dominik Rubröder.

Nur wenige Minuten waren gespielt, da erhielt der völlig alleine gelassene Paul Schlott auf der rechten Außenbahn den Ball, zirkelte die Kugel auf das lange Eck und mit Unterstützung eines DJK-Akteures fand das Spielgerät den Weg ins Netz. Waldram reagierte, traf im Gegenzug den Pfosten. Dann holte Ruböder jedoch absolut unnötig Kevin Ryan im Strafraum von den Beinen und der Gefoulte verwandelte selbst zum Ausgleich. Die Freude dauerte nicht lange. Die Waldramer Defensivabteilung sah bei einem langen, hohen Ball von Huber erneut schlecht aus. Louis Gogolin überlupfte Keeper Mathias Becker und Königsdorf lag wieder vorne. Noch vor dem Seitenwechsel spielte Huber einen Pass in die Tiefe, den Johannes Kerwien zur verdienten 3:1- Pausenführung abschloss.

Bald nach Wiederbeginn die Möglichkeit zur Vorentscheidung für die Hausherren: Robin Schellpfeffer trennt Gogolin im Sechzehner unsanft vom Ball, Schiri Uwe Melzer zeigt auf den Punkt, aber Maximilian Baldus scheitert am Pfosten. Waldram witterte seine Chance zumindest einen Punkt zu entführen. Francis Booth grätschte in eine Hereingabe, schob aber knapp am Pfosten vorbei. Bei einem der wenigen Königsdorfer Angriffe spielte Florian Kraus auf den eingewechselten Paride Loreto, der den Ball zwar nicht richtig trifft, dennoch kullert er ins Tor. Bei einem Drei-Tore-Abstand lief Waldram die Zeit davon. Fabian Raic verkürzte noch auf 2:4, aber zu mehr reicht es nicht.

Hannes Huber resümierte nach dem Schlusspfiff: „Wir haben verdient gewonnen. Ich habe Waldram im Vorfeld beobachtet, und wir wollten mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Das hat gut funktioniert.“ DJK-Coach Lukas Haustein war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: Wir haben uns gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter gut gewehrt. Leider sind uns in der ersten Halbzeit einige Fehler unterlaufen, und vorne haben wir keine zwingenden Chancen erarbeitet. Es war mehr möglich, doch der Sieg von Königsdorf ist nicht unverdient.“ (Hans Demmel)

TSV Königsdorf – DJK Waldram II 4:2 (3:1)

Tore: 1:0 (6.) Schlott, 1:1 (9./11 m) Ryan, 2:1 (21.) Gogolin, 3:1 (33.) Kerwien, 4:1 (72.) Loreto, 4:2 (81.) Raic. – Schiedsrichter: Uwe Melzer. – Zuschauer: 85. TSV: Heigl – Hartmann, Mayer, Rubröder, Kraus, Schlott, Gogolin, Kerwien, Baldus, Vardarli, Huber, Schlickenrieder, Loreto, Seestaller.

DJK: Becker – Booth, Brandes, Ryan, Birker, Bauer, Stingl, Mannweiler, El Koaa, Schellpfeffer, Raic, Weißhaupt, Klein, Kywalski, Heiduk, Knobloch.