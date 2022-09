Spitzenspiel leitet Englische Woche für Lenggries ein

Zurück im Kader: LSC-Angreifer Michael Demmel (Mitte). © Hans Demmel

Lenggrieser SC empfängt Tabellenzweiten SV Miesbach im Isarstadion

Lenggries – Um weiter im Quartett der Spitzenteams in der Kreisliga 1 zu bleiben, benötigt der Lenggrieser SC einen Sieg im Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Miesbach. Durch den Abbruch der Partie in Sauerlach hinkt das Team von Trainer Stefan Simon bei einem Spiel weniger dem Führungstrio hinterher. Mit der Partie gegen den Tabellenzweiten beginnt für den LSC eine Englische Woche mit der Aussicht auf neun Punkte. „Das ist unser Ziel, als Fußballer willst du immer gewinnen“, redet Georg Simon nicht lange um den Brei herum.

Der Co-Trainer warnt aber besonders vor den Miesbachern: „Wir haben zwar in der vergangenen Saison beide Aufeinandertreffen gewonnen, doch es waren zwei ganz enge Kisten.“ Besonders in der Offensive überzeugt das Team von Trainer Hans-Werner Grünwald. In fünf Begegnungen traf es bereits 19-mal. Dafür war das Trio Markus Weinbacher (7 Tore), Josef Sontheim (5) und Florian Voit (5) nahezu alleine zuständig. „Da heißt es, höllisch aufpassen“, meint Simon, ist aber überzeugt von der Qualität der eigenen Defensive.

Drei Ausfälle beim LSC

Allerdings fehlt den Lenggriesern Hias Gerg, der wegen Knieproblemen während der Woche das Training abbrechen musste. Außerdem pausiert Sebastian Dix wegen einer Bänderdehnung im Sprunggelenk, und Felix Merklinger ist wegen privater Gründe verhindert. Dafür gibt es zumindest einen Rückkehrer: Michael Demmel kann wieder auf Torejagd gehen.

Nur nicht zu kompliziert spielen

Trainer Stefan Simon hat die Miesbacher bei ihrem 2:0- Sieg gegen Kreuth beobachtet und neben den Stärken einige Schwachstellen entdeckt. Bruder Georg fasst die Eindrücke zusammen: „Die sind zu packen. Wir sollten nur nicht zu kompliziert spielen.“ Am Mittwoch geht es mit dem Nachholspiel gegen Sauerlach weiter, eher die Hinrunde am kommenden Samstag mit dem Spiel in Kreuth endet. HANS DEMMEL

Lenggrieser SC

Kleim - Mi. Gerg, Kreher, Angermeier, L. Gerg, J. Gerg, Hartmann, Schnaderbeck, Rinner, Freiberger, Demmel, Laß, Mürnseer, Filiz.