SV Bad Heilbrunn vor Generalprobe: „4-2-3-1 liegt uns vermutlich am besten“

Teilen

Der SV Bad Heilbrunn startet nächste Woche in die Saison. © Rabuser

Quasi als Generalprobe ist für den SV Bad Heilbrunn das Testspiel am heutigen Freitag (19 Uhr) beim ASV Habach geplant.

Bad Heilbrunn – „Wir wollen versuchen, mit der Mannschaft und dem Spielsystem in die Partie zu gehen, das dann auch in der Bezirksliga zum Tragen kommt“, erklärt Co-Trainer Klaus Kronschnabl. Er hat bereits in dieser Woche das Training des Bezirksligisten geleitet und wird auch heute Abend den erkrankten Headcoach Walter Lang an der Seitenlinie vertreten.

Dabei geht Kronschnabl davon aus, dass „uns ein 4-2-3-1 vermutlich am besten liegen wird“. So erwartet der Coach „sicher kein leichtes Match“ gegen den Kreisligisten, der lange Zeit um den Aufstieg mitspielte und die Saison knapp hinter dem Lenggrieser SC auf dem vierten Platz beendete. „Außerdem haben wir bei unserem letzten Aufeinandertreffen gegen den ASV mit 2:5 verloren“, erinnert er.

Obwohl die Heilbrunner derzeit keine Langzeit-Verletzten zu beklagen haben, so stehen doch hinter Maxi Lechner und Peter Auer noch große Fragezeichen. Grippebedingt hatten sie zuletzt im Training gefehlt – über einen Einsatz in der Startelf wird kurzfristig entschieden. Insgesamt setzt Kronschnabl in Habach vor allem auf Ballbesitz-Fußball bei seiner Truppe: „Und wenn der Ball dann einmal verloren geht, wollen wir versuchen, den Gegner sofort wieder unter Druck zu setzen.“ (Ewald Scheitterer)