SV Bad Heilbrunn besiegt Neuhadern: „Wahnsinn, dass wir schon 41 Punkte haben“

Von: Oliver Rabuser

„Für ihn freut es mich unwahrscheinlich“, sagt Trainer Walter Lang zu Maxi Lechners (li.) Tor, das dem SV Bad Heilbrunn einen Dreier beim FC Neuhadern bescherte. © Oliver Rabuser

Manches ist selbst für einen Trainerfuchs wie Walter Lang nicht zu erklären: „Wahnsinn, dass wir schon 41 Punkte haben.“

München/Heilbrunn – Obgleich die Ausrutscher gegen Raisting und Neuried das Selbstverständnis ein wenig ankratzten, schaffen es die Fußballer des SV Bad Heilbrunn immer wieder, ihren Coach zu überraschen. Ein früher Treffer reichte am Sonntag, um alle drei Zähler vom Kunstrasenplatz des FC Neuhadern zu entführen.

Torschütze war Maxi Lechner. „Für ihn freut es mich unwahrscheinlich, weil er zuletzt selten von Beginn an gespielt hat“, sagt Lang.

Eine weitere anfängliche Nichtberücksichtung wäre nicht nur für den Penzberger schade gewesen. Denn dann hätten sich die Heilbrunner nicht über ein schönes Tor freuen dürfen. Geschickt pflückte Lechner am Sechzehner einen weiten Ball aus der Innenverteidigung herunter, um ihn dann gekonnt mit der Innenseite zu platzieren. Der Vorsprung hielt bis zum Schlusspfiff und geriet lediglich zweimal in Gefahr: Beim Freistoß von Mateao Vidmar rettete die Latte für Christoph Hüttl; der wiederum tauchte Mitte des zweiten Abschnitts einen Kopfball mit flinkem Reflex aus der Gefahrenzone.

„Unspektakulär und ruhig“, charakterisierte Lang den Auftritt seines dezimierten Kollektivs. André Tiedt, Anton Krinner und Thomas Pföderl fehlten komplett; Felix Gellner und Benedikt Specker kamen erst zu fortgeschrittener Zeit in die Partie. Kicker, die zuletzt selten im Einsatz waren, mussten übergangsweise übernehmen. Wie beispielsweise Johannes Kiechle als Rechtsverteidiger.

Zwei Umstände auf Seiten der Gäste gehen indes durchaus als Überraschung durch: Trotz des engen Spielfeldes verzichtete Neuhadern lange Zeit auf ein offensives Pressing. Doch selbst aus der Tiefenstaffelung heraus, fahndeten die Gastgeber beinahe schon verzweifelt nach Lösungen gegen die kompakte Defensivstellung des HSV. „Clever gelöst und deswegen nicht unverdient gewonnen“, bilanzierte Lang. „Wir waren einfach strukturierter.“

Auch offensiv hatten die Gäste leicht die Nase vorne. Sebastian Ammer etwa wurde beim Schuss aus der Drehung noch geblockt, Lechner setzte die daraus resultierende Ecke per Kopf drüber. Freistöße von Lechner und Bene Specker nötigten FC-Keeper Daniel Honnef viel Reaktionsschnelligkeit ab. Ammer wurde dann noch am Fünfer mit Ball abgeräumt, aber bei der Verteilung der Punkte langte ausnahmslos der HSV hin. (or)

FC Neuhadern – SV Bad Heilbrunn 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (6.) Lechner: – Schiedsrichter: Pascal Lau (). – Zuschauer: 100.

HSV: Hüttl – Kiechle, Diemb, Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer – Buchmair (77. B. Specker), A. Specker, A. Pappritz, M. Schnitzlbaumer – Ammer (69. Gellner), Lechner (90.+1 Keilwerth).