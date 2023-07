SV Bad Heilbrunn: Hüttl und Buchmair sollen künftig als Stümer auflaufen

Von: Nick Scheder

Der SV Bad Heilbrunn ist bereit für die anstehende Saison. © SV Bad Heilbrunn

Der SV Bad Heilbrunn möchte in Zukunft besser in der Offensive agieren. Deswegen werden Hüttl und Buchmair ihre Positionen in den Angriff wechseln.

Bad Heilbrunn – Im Fußball möchte man die Vorsaison immer gerne übertreffen. Da ginge es im Fall des SV Bad Heilbrunn allerdings weit nach oben: Die Mannschaft von Walter Lang verpasste als Dritter nur knapp die Aufstiegsrelegation. Zwar ist der Heilbrunner Trainer naturgemäß eher vorsichtig, was hohe Erwartungen angeht.

Aber es spricht wenig dagegen, dass der HSV erneut eine Rolle auf den vorderen Plätzen spielt: Das Team hat sich entwickelt, einstige Kreisklassenkicker sind zu gestandenen Führungsspielern herangewachsen. Die größte Lücke, wird die zwischen den Pfosten sein, die Christoph Hüttl hinterlassen hat: Er möchte ein wenig kürzer treten und wenn überhaupt in der Offensive spielen.

Sachau soll Hüttl ersetzen – Trainer Lang sieht vor allem Probleme in der Offensive

Doch der neue Torhüter Louis Sachau macht Lang wenig Sorgen. „Hüttl zu ersetzen ist schwierig, aber Sachau hat echt gute Paraden gezeigt, spielt vor allem gut mit, und passt auch vom Typ her wunderbar in die Mannschaft.“ Größte Baustelle der Heilbrunner: die Effizienz im Abschluss. „Das war in der Vorsaison tatsächlich ein Problem für uns, aber uns fehlt vielleicht der Knipser, einer mit Vollstrecker-Qualitäten.“

Gelernter Defensivspieler Buchmair soll zu Stürmer umgeschult werden

Einen, der das ändern könnte, sieht Lang möglicherweise in Ludwig Buchmair. Den bisherigen Defensivspieler möchte er zur Sturmspitze umschulen, beziehungsweise zurückholen. „Das kann er“, sagt Lang, der es in der Vorbereitung bereits mit Buchmair im Sturm versuchte. „Er kann richtig gut Druck machen, ist brutal angelaufen in den Testspielen, damit kommen die Gegner schlecht zurecht“, hat der Trainer beobachtet.

Sonst verlässt er sich auf die bisherigen Pfunde des HSV, Kompaktheit der Mannschaftsteile, Disziplin, schnelle Umschaltaktionen, stabile Defensive. In der treten hinter den beiden Sechsern Thomas Pföderl und Anton Pappritz die Innenverteidiger Florian Kapfhammer und wohl Florian Schnitzlbaumer an. Auf außen stehen Andre Tiedt, nach einem Jahr Pause Peter Auer, oder der offensiv-orientierte Kevin Diemb zur Verfügung.

Kader für den Sturm steht: wie wird sich Hüttl als neuer Torjäger schlagen?

Für den Angriff sind die Heilbrunner eigentlich gut aufgestellt. So haben sie neben Kapitän Anton Krinner und Maxi Schnitzlbaumer – genau wie Andreas Specker auch eine Option für weiter hinten – auf den Flügeln zwei solide flinke Spieler. Bei Max Schnitzlbaumer und Auer ist jedoch ungewiss, ob sie wegen ihres Studiums genug trainieren können.

Für den Angriff gibt es Sebastian Ammer, mannschaftsdienlicher Spieler mit guter Entwicklung, Benedikt Specker, und eben Hüttl als neuen Torjäger. Für ganz vorne steht Felix Gellner zur Verfügung, der in der Vorbereitung fit geworden ist, im August allerdings wieder fehlt, sowie Max Lechner, immer auf der Suche nach dem letzten Quäntchen Willen im Abschluss. Hauptziel der Heilbrunner: „Spaß auf dem Platz und Punkte holen.“

Lang traut seiner Mannschaft einiges zu – Kreisliga-Auftakt gegen den TSV Neuried

Generell sieht Lang eine gute Entwicklung seiner Mannschaft. Spieler wie Anton Pappritz, früher fast schon verhuscht über den Platz gelaufen, mit Respekt vor Ball und Gegner, geht mittlerweile voran, hat Präsenz auf dem Platz, die Mannschaft hört auf ihn. Doch ein wenig mehr Klarheit bei den Aktionen wünscht sich Lang beim einen oder anderen immer noch.

Schließlich gilt es, gegen durchaus ambitionierte Teams zu bestehen. Lang hält erneut den TSV Murnau, 1. FC Penzberg und Haidhausen für favorisierte Teams mit Aufstiegsabsichten. Auch Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal sei vermutlich gut aufgestellt. Neu aus der Kreisliga dabei sind DJK Pasing, FT Jahn Landsberg und der FC Wacker München. Los geht’s mit dem vorgezogenen Spiel gegen Neuried am Donnerstagabend.