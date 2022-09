SV Bad Heilbrunn spielerisch und technisch gefordert – „Schwierig einzuschätzen, wer kommt“

Von: Nick Scheder

Übernimmt gegen Deisenhofen voraussichtlich die Sechser-Position vom erkrankten Anton Pappritz: Andreas Specker (li.) spielte in dieser Saison bisher in der Offensive des SV Bad Heilbrunn. Foto: Archiv © Archiv

Ein Teil der Mannschaft war extra nach Murnau gefahren, um sich das Spiel des kommenden Gegners anzuschauen.

Bad Heilbrunn – Mit 0:4 verlor die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen II. „Völlig verdient“, sagt Christoph Hüttl. „Sie waren allerdings personell stark dezimiert“, ergänzt der Teamsprecher des HSV.

Sein Bad Heilbrunn empfängt das FCD-U 23-Team an diesem Sonntag (14.15 Uhr) zum Duell. „Diesmal werden zum Kader sicher einige Spieler dazukommen“, ahnt Hüttl, „denn die Bayernliga-Mannschaft hat spielfrei.“ Allerdings rechnet der Heilbrunner mit einem komplett anderen Spiel als gegen Hellas München vor Wochenfrist. „Die Deisenhofener sind fußballerisch alle gut ausgebildet, da sind andere Qualitäten gefordert als gegen München zuletzt“, sagt der Keeper.

Zählte beim 2:2 gegen Hellas vor allem die kämpferische Komponente, werden die Heilbrunner gegen Deisenhofen vor allem wieder technisch gefordert sein. Aber die Herausforderung nimmt der Bezirksliga-Spitzenreiter gerne an. Taktisch gibt es nicht so viel umzustellen: „Wir gehen normal vorne drauf, erarbeiten uns unsere Chancen und versuchen Tore zu machen“, erläutert der HSV-Torhüter.

Allerdings muss Trainer Walter Lang ein wenig an der Aufstellung feilen: Anton Pappritz fällt erkrankt aus. Für die Lücke auf der Sechser-Position bietet sich beispielsweise Andreas Specker an. Um ihn in der Offensive zu ersetzen, gibt es zwei Optionen: Entweder übernimmt Felix Gellner Speckers offensive Position. Oder Lang setzt Florian Schnitzlbaumer, der aus dem Urlaub zurück ist, in die Defensive. Dafür könnte Maximilian Schnitzlbaumer vorne spielen, der vorher oftmals in der Abwehr ausgeholfen hat.

Die Heilbrunner Defensive ist ohnehin das Prunkstück der Mannschaft. Auch deshalb haben den Heilbrunner Torhüter die beiden Gegentore gegen Hellas geärgert. Trotzdem hat Heilbrunn mit sieben Gegentoren immer noch den besten Wert der Bezirksliga. Und die Verteidigung muss auch gegen Deisenhofen wieder auf der Hut sein: Die U 23 hat beispielsweise den MTV Berg mit 4:0 abgefertigt. Allerdings gab’s auch 1:4- und 3:7-Klatschen gegen Neuhadern und Penzberg. „Bei Deisenhofen ist es schwierig, einzuschätzen, was auf einen zukommt“, resümiert Hüttl. „Aber wir sind bereit.“ (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn

Hüttl, – Tiedt, Kapfhammer, Diemb, Fl. Schnitzlbaumer, – M. Schnitzlbaumer, Krinner, A. Specker, Pföderl, – Gellner, B. Specker; – Hoffmann (ETW), Lechner, M. Pappritz, Gritzuhn, Drotleff, Ammer.