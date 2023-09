Abstiegskampf eröffnet: Heilbrunn will den Tatsachen vor Duell bei Deisenhofens U23 ins Auge sehen

Von: Nick Scheder

Nach fünf Wochen Pause zurück im Aufgebot: Felix Gellner (li.) ist einer der Kandidaten, die die Heilbrunner Abschlussschwäche bekämpfen sollen. © Staar/Archiv

Derzeit läuft es beim SV Bad Heilbrunn noch nicht ganz so rund. Der Trainer Walter Lang sieht seine Mannschaft sogar schon im Abstiegskampf.

Bad Heilbrunn – Walter Lang möchte nicht mehr drumherum reden. „Der Abstiegskampf ist eröffnet“, sagt der Trainer des SV Bad Heilbrunn. Eine doch etwas erstaunliche Situation für den Bezirksliga-Dritten der Vorsaison, dessen Zusammensetzung sich nur unwesentlich verändert hat. „Aber wir verlieren die knappen Spiele, die wir im Vorjahr gewonnen haben.

Uns fehlen Glück und vielleicht auch ein bisschen die Qualität im Abschluss und wir haben keinen Knipser“, sucht Lang nach Erklärungen. Heilbrunn rutschte nach mehreren knappen und bitteren Niederlagen zuletzt auf Abstiegsrelegationsplatz zwölf ab.

Am Sonntag (15 Uhr) müssen die Heilbrunner beim FC Deisenhofen U 23 ran. „Eine starke Mannschaft, spielstark, die können kicken“, sagt Lang zum Duell mit dem Bezirksliga-Sechsten. Doch es hilft nichts, er schwört sein Team auf den Kampfmodus ein. „Es geht gegen den Abstieg. Das muss man nun einfach anerkennen, auch wenn es schwierig ist, gerade für den erfolgsverwöhnten HSV, der jahrelang die Welle gesurft hat.“

„Vielleicht schaffen wir die Wende. Aber das müssen sie sich erarbeiten.“

Wenn es nur Kleinigkeiten sind, die fehlen, ist es durchaus möglich, dass sich die Heilbrunner auch wieder zurückmelden. „Sicher, vielleicht schaffen wir die Wende“, sagt Lang. „Aber das müssen sie sich erarbeiten.“ Dazu gehört vor allem konsequenteres Auftreten vor dem gegnerischen Tor, mehr dahin gehen, wo es wehtut –laut dem Coach seit Wochen Inhalt der Trainings.

Seine Umstellung habe auch noch nicht das erhoffte Plus an Durchschlagskraft gebracht. Der auf Stürmer umgesattelte Ludwig Buchmair ist nun ohnehin im Urlaub. Und der frühere Ausnahmespieler Max Specker, der es jetzt nach Verletzungspause wieder probiert, ist noch entfernt von alter Klasse, fehlt zudem beim Kunstrasenspiel in Deisenhofen. Ein weiterer schmerzhafter Ausfall: Benedikt Specker fällt mindestens an diesem Wochenende aus, vielleicht sogar länger. Christoph Hüttl ist krank; Anton Krinner plagt das Knie, er ist aber im Kader.

Immerhin ist Felix Gellner wieder dabei, nimmt aber vermutlich nach fünf Wochen Pause erst einmal auf der Bank Platz. (NICK SCHEDER)

SV Bad Heilbrunn

Sachau, – M. Schnitzlbaumer, Tiedt, Kapfhammer, Diemb, – Krinner (?), Pappritz, Pföderl, A. Specker, – Lechner, Ammer. – Fl. Schnitzlbaumer, Stara, Gellner.

Busfahrt

Wer den HSV zum Spiel in Deisenhofen begleiten möchte, hat die Gelegenheit, im Mannschaftsbus zuzusteigen. Abfahrt ist um 12.45 Uhr am Sportheim Heilbrunn.