„Der Verlauf passt ins Bild“ - Höchststrafe für Langs Rumpfelf gegen SV Egg

Von: Nick Scheder

Gegen die Niederlage gestemmt: Die Heilbrunner (v. li.) Gerry Hillringhaus, Christoph Hüttl und Peter Auer verteidigen ein 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen den SV Egg, bekommen aber in der Nachspielzeit die kalte Dusche. © Scheitterer

Bittere Heimniederlage für den SV Bad Heilbrunn. Trotz toller Moral entführte der SV Egg an der Günz in der Nachspielzeit die drei Punkte.

Bad Heilbrunn – Das ist die Höchststrafe: Du rackerst 90 Minuten lang, zeigst eine klare Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten, holst einen 0:2-Rückstand auf – und kassierst in der Nachspielzeit ein weiteres Tor, das die Niederlage besiegelt. „Bei uns läuft es gerade einfach nicht“, sagt Walter Lang. „Und der Verlauf passt ins Bild“, sagt der Trainer des SV Bad Heilbrunn zur bitteren 2:3-Niederlage gegen den bisherigen Tabellennachbarn SV Egg an der Günz.

Sein Team hatte zunächst wenig Zugriff auf das Spiel, hätte auch mehr als die zwei Gegentreffer zur Pause kassieren können. Gerald Hillringhaus, der erneut zwischen den Heilbrunner Pfosten stand, verhinderte Schlimmeres. Benedikt Specker versuchte, Thomas Pföderl (vermutlich Bänderriss) auf der Sechser-Position zu ersetzen. Florian Schnitzlbaumer machte in der Innenverteidigung neben dem unverwüstlichen und fehlerfreien Sebastian Mertens ein solides Spiel. Auf der rechten Außenbahn gab sich Neuzugang Andre Tiedt alle Mühe, seinen Einsatz zu rechtfertigen, schaltete sich sogar zuweilen in der Offensive ein.

„Den Punkt hätten wir verdient gehabt.“

Doch erst nach dem Seitenwechsel im Heilbrunner Stadion, nach zwei Einwechslungen und ein paar Umstellungen, klappten plötzlich vor allem die Aktionen nach vorne besser. „Wir haben Ruhe bewahrt, geduldig weitergespielt“, hebt Lang hervor. Maximilian Schnitzlbaumer, bei dem die Kraft vorerst nur für eine Halbzeit reicht, schaffte es, was vorher nur selten geklungen war: Gefährliche Pässe in die Schnittstelle zu spielen. Dadurch konnte sich Sturmspitze Felix Gellner öfter einschalten. Ein Zuspiel über links vollstreckte er eiskalt zum 1:2-Anschlusstreffer. Später verpasste er haarscharf den Ausgleich, als er den Ball schon an Torhüter Patrick Drexel vorbeigelegt hatte, den Ball aber aus spitzem Winkel am Pfosten vorbeilegte. Doch wenig später war der eingewechselte Max Schmid zur Stelle, schob Benedikt Speckers Zuspiel zum 2:2 ins Tor. „Den Punkt hätten wir verdient gehabt“, meint Lang.

Doch es kam anders. Zwar strich Maximilian Heinles Freistoß knapp am Heilbrunner Pfosten vorbei. Doch die Gastgeber hatten den Gegner sonst gut im Griff, hatten selbst sogar Chancen zum Siegtreffer. Doch das Spiel war eben in der dritten Minute der Nachspielzeit noch nicht vorbei. Ein verzweifelter Angriff der Gäste wurde durchaus gekonnt verlängert. Jonas Walter legte den Ball an Hillringhaus vorbei zum 3:2 in die Maschen. Anschließend stürmten die gesamte Ersatzbank und mitgereiste Fans des SV Egg auf den Platz und bejubelten den Torschützen. Aber das störte die Heilbrunner schon kaum mehr, die mit hängenden Köpfen den Schlusspfiff abwarteten. (NICK SCHEDER)

SV Bad Heilbrunn - SV Egg a. d. Günz 2:3 (0:2)

Tore: 0:1 (19.) Steck, 0:2 (35.) Schuhwerk, 1:2 (51.) Gellner, 2:2 (79.) Schmid, 2:3 (90. +3) Walter, – Schiedsrichter: Michael Hofbauer (TSV Bernau), – Zuschauer: 277. SV Bad Heilbrunn: Hillringhaus, – Auer, Flo. Schnitzlbaumer, Mertens, Tiedt, – A. Pappritz, B. Specker, – Lechner (46. M. Schnitzlbaumer), Hüttl, Krinner (46. Schmid), – Gellner (88. M. Pappritz).