SV Bad Heilbrunn: Kein Wiederaufstieg in nächster Saison geplant

Von: Nick Scheder

Teilen

Die Mannschaft des SV Bad Heilbrunn in der Bezirksliga (hi. v. li.): Andi Specker, Maxi Grobauer, Thomas Pföderl, Florian Kapfhammer, Benedikt Specker, Felix Gellner, (mittlerer Reihe) Co-Trainer Klaus Kronschnabl, Anton Krinner Florian Schnitzlbaumer, Peter Auer, Franz Schnitzlbaumer, Maximilian Schnitzlbaumerr, Andre Tiedt, Maxi Lechner, Trainer Walter Lang, (vo.) Marcel Pappritz, Ghassen Derbel, Christoph Hüttl, Tobias Gritzuhn, Anton Pappritz. Foto: SV Bad Heilbrunn © SV Bad Heilbrunn

Der SV Bad Heilbrunn ist in der letzten Saison aus der Landesliga abgestiegen. Jetzt ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga geplant.

Bad Heilbrunn – Es muss sich etwas ändern. „Ein Weiter so kann es nicht geben“, sagt Walter Lang. Er bezog in großer Runde auf der Vereinssitzung des SV Bad Heilbrunn am Dienstagabend Position. Der Coach möchte Erwartungen im Keim ersticken, dass es nach dem Abstieg aus der Landesliga gleich wieder nach oben geht. Dem Trainer steht ein Stamm von 14, 15 Spielern zur Verfügung, wenn die Saison am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Berg losgeht. „Mehr sind es nicht, die derzeit mithalten können.“

Einerseits sei der Abstieg „Gold wert gewesen. In der Landesliga hätte es ein Fiasko gegeben, wir wären ins Verderben gelaufen, weil da zwei weitere Spieler aufgehört hätten.“ Andererseits müsse jedem klar sein, dass auch in der Bezirksliga die Trauben hoch hängen. „Wir haben eine gute Mannschaft, die kann locker mithalten“, meint Lang. Aber: Es dürfe nichts passieren, und sie brauche nach der „prügelharten Saison“ Erfolgserlebnisse.

SV Bad Heilbrunn: Breite des Kaders das größte Problem

Wie jedes Jahr ist in Heilbrunn der Kader das Problem. Nicht die Qualität, es treten selbst nach dem endgültigen Karriereende von Sebastian Mertens und Maximilian Specker sieben, acht Spieler an, mit denen damals die Aufstiege gelungen sind. Aber es fehlt in der Breite. „Ich habe genau einen Torhüter, dem Christoph Hüttl darf einfach nichts, gar nichts passieren“, sagt Lang. Und beileibe nicht für jede Position gibt es Alternativen.

Ex-Bayern-Keeper Gerald Hillringhaus hat in der Vorbereitung und in der Vorsaison noch einige Spiele zwischen den Pfosten ausgeholfen. Doch er ist nun 60 Jahre alt und konzentriert sich nur noch auf seine Rolle als Torwart-Trainer. Lang stört – und er rätselt darüber, dass sich keine Spieler von außerhalb anbieten. Die einzigen Neuzugänge haben sich zufällig ergeben: Sebastian Ammer, dessen Vater früher in Heilbrunn spielte, kommt aus Eberfing (A-Klasse), Ghassen Derbel flüchtete aus der Ukraine und schloss sich Heilbrunn an. „Beide können Fußball spielen, erweitern unseren Kader“, sagt Lang.

SV Bad Heilbrunn: Karriereende von Führungspielern schmerzt

Klar sei aber auch: Einen Max Specker, einen der besten Offensivspieler der Landesliga, oder Mertens, eine Bank in der Abwehr und Kopfballspezialist für wichtige Tore, sind so leicht nicht zu ersetzen. „Sie fehlen auch menschlich, als Führungspersonen.“ Auch Thomas Schmöller hängt die Fußball-Schuhe an den Nagel, Hannes Kiechle ist bis Winter im Ausland. Trotzdem: Da sind immer noch Routiniers wie Florian Kapfhammer, der mit Peter Auer und Florian Schnitzlbaumer auch mal eine Dreier-Abwehrkette spielen kann. Da sind die souveränen Sechser vor der Abwehr, Thomas Pföderl und der neue Assistenz-Kapitän Anton Pappritz. Und da sind die Dauerbrenner Anton Krinner und Maximilian Schnitzlbaumer auf den Flügeln.

Eine Umschulung durchläuft gerade Andreas Specker, früher auf jeder defensiven Position zu Hause. Jetzt auf den Zehner hinter den Spitzen Felix Gellner, Max Lechner oder Benedikt Specker vorgezogen. „Das läuft gut, das kann er.“ Das Tor hat er in der Vorbereitung bereits getroffen. Er sei auch für die Spieleröffnung wichtig, die in der Bezirksliga wohl oft bei den Heilbrunnern liegen wird. „Wir bekommen automatisch mehr Ballbesitz als in der Landesliga, mehr Kurzpässe spielen, weniger weite Bälle“, vermutet Lang.

SV Bad Heilbrunn: Klassenerhalt als Ziel

Was er um jeden Preis verhindern will: dass die Heilbrunner durchgereicht werden. Wie schon so manchem Verein im Landkreis nach einem Abstieg widerfahren. „Das kann passieren, aber nur, wenn alles schief geht“, meint er. „Wenn der Kader voll ist, habe ich keine Angst.“ Haben die Heilbrunner erste Erfolge und Punkte gesammelt, mache es wieder Spaß, sie tanken mehr Selbstvertrauen, mehr Freude am Training. Lang: „Das ist meine Aufgabe, ihnen Spaß am Fußball zurückzubringen.“

Lesen Sie auch Generalprobe gründlich misslungen: SV Bad Heilbrunn kassiert Klatsche vor Bezirksliga-Auftakt

Den Spaß verderben könnte ihnen beispielsweise Aufsteiger TSV Murnau, bei dem sich eine extrem gute Jugendarbeit nun bezahlt macht, und der sich für die neue Liga weiter verstärkt hat. Gleiches gilt für Raisting und Penzberg oder Mitabsteiger Garmisch-Partenkirchen. Auch Wolfrathausen habe immerhin etliche neue Spieler. Es wird eine Herausforderung für Heilbrunn. Eine, der sich der HSV gerne stellt. „Trotzdem: Wir müssen demütig an die Sache herangehen, dürfen uns nicht überschätzen“, warnt der Coach. „Landesliga war Champions-League für uns, Bezirksliga ist Bundesliga.“ (Nick Scheder)