SV Bad Heilbrunn: Die Lust am Fußball ist bei allen zurückgekehrt

Der Kapitän ist fit: Anton Krinner (re.) hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und spielt in Garmisch. © or

Der SV Bad Heilbrunn hat kaum Änderungen gegenüber der Hinrunde vorgenommen. Nach der langen Winterpause kehrt das Team von Trainer Walter Lang ins Spielgeschehen zurück.

Bad Heilbrunn – Reichlich Zeit zur Regeneration hat Walter Lang seinen Spielern während der Winterpause gewährt. Erst zweimal trainierten die Landesliga-Cracks des SV Bad Heilbrunn in der vergangenen Woche auf dem Kunstrasen in Gaißach. Wunderdinge erwartet der Trainer an diesem Samstag im ersten Testspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (14 Uhr, am Gröben) also nicht.

„Ergebnisorientiert werden wir nicht unbedingt spielen, aber ich erwarte mir schon den einen oder anderen Fingerzeig“, so Lang. Beispielsweise wie sich Neuzugang Andre Tiedt schlägt. Der ehemalige Kreisklassenkicker (ESV Penzberg) hat sich eigeninitiativ in Heilbrunn beworben und scheint ganz gut ins Team zu passen. „Er soll seine Feuertaufe außen in der Viererkette bestehen“, verrät der Trainer. Eine weitere Pointe: Christoph Hüttl wird vom Tor in die Spitze wechseln; der ehemalige Profi Gerry Hillringhaus wird den Posten zwischen den Pfosten einnehmen.

SV Bad Heilbrunn: Verletzte kehren zurück

Erfreulich ist, dass aus dem Lazarett der ehemals Langzeitverletzten vier bereits wieder im Training waren: Benedikt Specker, Peter Auer, Anton Krinner und Felix Gellner. Specker und Krinner werden am Gröben auch auflaufen; Gellner und Auer werden demnächst den Ernstfall proben.

Gänzlich sorgenfrei ist der Trainer allerdings nicht: „An unserem engen Kader hat sich grundsätzlich nichts geändert. Außerdem haben wir derzeit noch einige Kranke, die ich mit Spielern aus der Zweiten ersetzte. Es bleibt eine schwierige Geschichte.“

Abteilungsleiter Thomas Forster, der das Team auch einmal nach Obergries begleitete, hat trotz der corona-bedingten Widrigkeiten Erfreuliches beobachtet: „Die Lust am Fußball ist bei allen zurück, das hat man deutlich gesehen.“ (Wolfgang Stauner)