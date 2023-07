Schöne Tradition: SV Bad Heilbrunn trifft zur Generalprobe auf Lenggrieser SC

Einen sicheren Eindruck vermittelte die Heilbrunner Defensive um den neuen Torhüter Louis Sachau in den jüngsten Vorbereitungsspielen. Am heutigen Samstag kommt es zum Derby gegen den Lenggrieser SC. © Ewald Scheitterer

Der SV Bad Heilbrunn und der Lenggrieser SC stehen sich erneut in der Saisonvorbereitung gegenüber. Am kommenden Donnerstag wird es für den HSV ernst.

Bad Heilbrunn/Lenggries – Von einer „schönen Tradition“ spricht der Heilbrunner Pressesprecher Christoph Hüttl mit Blick auf das Vorbereitungsspiel seines Vereins gegen den Lenggrieser SC am heutigen Samstag (15 Uhr): „Ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft, gegen die wir in den vergangenen Jahren so oft gespielt haben, wie Lenggries.“ Dass das Ganze irgendwann nicht langweilig wird, macht der Teamsprecher vor allem an den personellen Veränderungen im Kader der Brauneckdorf-Kicker fest: „Von den Alten, die wir schon lange kennen, ist ja eh kaum mehr einer dabei.“

Auf die unterschiedlichen Ausgangslagen beider Vereine bezieht sich hingegen Caro Rieger, die neue Lenggrieser Co-Trainerin: „Die Heilbrunner stehen ja kurz vor dem Punktspiel-Auftakt, während wir gerade mittendrin in der Vorbereitung auf die neue Saison sind.“ So ist die Begegnung für den LSC gerade einmal das zweite Testspiel: „Wir wollen versuchen, zum einen natürlich eine gute Leistung zu bringen und auf der anderen Seite auch Trainingsinhalte in einem Spiel umzusetzen“, betont Rieger.

SV Bad Heilbrunn: Lenggrieser SC wird im Testspiel „alles reinwerfen“

Anders bei Heilbrunn, wo es mit Blick auf den vorgezogenen Bezirksliga-Auftakt 2023/24 am kommenden Donnerstag (20 Uhr) gegen den TSV Neuried eher darum geht, eine Stammformation zu finden und sich damit auch einzuspielen. „Natürlich wollen wir gegen den LSC, der ja eine Klasse tiefer antritt, auch gewinnen. Aber wichtiger wird es sein, gut Fußball zu spielen und auch zu versuchen, unser Spiel durchzubringen“, führt Christoph Hüttl aus. Der HSV-Sprecher rechnet allerdings damit, dass der unterklassige Gegner sehr gut motiviert sein wird „und alles reinwerfen wird, um gegen uns eine möglichst gute Figur zu machen“.

Beim Personal hingegen melden beide Vereine Gleichstand, sind ohne Verletzungssorgen weitestgehend komplett. „Wir werden sogar einige U19-Junioren mit nach Heilbrunn mitbringen“, verrät Caro Rieger. „Dass unser Coach Walter Lang so in die Vollen greifen kann, ist bei uns alle andere als selbstverständlich“, führt Hüttl aus. Deshalb rechnet er auch damit, dass der HSV-Trainer versuchen wird, so vielen Akteuren wie möglich noch etwas Spielpraxis gewähren wird. Fehlen werden lediglich Sebastian Ammer (privat verhindert) und der noch urlaubende Andi Specker.

Auf den bisherigen Verlauf der Saisonvorbereitung angesprochen, zeigt sich die Lenggrieser Co-Trainerin überaus positiv: „Wir sind absolut zufrieden bis jetzt. Die Stimmung im Team ist gut, alle ziehen voll mit und die Trainingsbeteiligung sowie -intensität ist sehr gut. Das ist alles sehr ordentlich.“ (esc)

