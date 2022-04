SV Bad Heilbrunn: Letzte Chance auf die Nichtabstiegsplätze

Von: Nick Scheder

Teilen

100 Prozent geben, um noch aus dem Tabellenkeller zu kommen: Anton Pappritz (li.) und seine Heilbrunner brauchen einen Sieg gegen den Tabellennachbarn. © Archiv

Drei Punkten fehlen dem HSV auf den kommenden Gegner Kempten, vier Zähler sind es vor der Partie am Samstag bis zum ersten Nichtabstiegsplatz.

Bad Heilbrunn – Die Lage ist nicht mehr ganz so brenzlig. Nach vier Punkten in den zurückliegenden beiden Spielen sind die Heilbrunner Fußballer sogar wieder in Reichweite der Nichtabstiegsplätze der Landesliga. Aber für Walter Lang ist ebenfalls klar: „Wenn wir noch eine Chance haben wollen, da unten rauszukommen, hilft gegen Kempten kein Unentschieden“, sagt der HSV-Trainer.

„Da sind drei Punkte Pflicht.“ Die Heilbrunner liegen mit drei Zählern Rückstand auf den Tabellennachbarn auf Rang 15 und empfangen die Allgäuer am Karsamstag (14 Uhr) zum Duell.

Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen: SV Bad Heilbrunn mit Selbstvertrauen gegen FC Kempten

Kempten ist als kompakte, gestandene Landesliga-Mannschaft bekannt, die den ehemaligen Bundesliga-Spieler Thomas Rathgeber in ihren Reihen hat. Lang hätte den Kontrahenten nicht nur deshalb weiter oben erwartet. „Sie sind schwach in die Rückrunde gestartet“, sagt Team-Sprecher Christoph Hüttl. „Die wissen jetzt aber auch, um was es geht.“ Die Heilbrunner haben allerdings den Vorteil größeren Selbstvertrauens nach dem Sieg gegen Olching und dem Remis gegen starke Memminger. „Da haben wir echt gut gespielt, das gibt schon ein gutes Gefühl nach starker Leistung“, sagt der Heilbrunner Torhüter. Ebenfalls ein Anreiz: Mit einem Sieg könnte der HSV mit Kempten punktgleich ziehen. Das 2:2 im Hinspiel war ein Vergleich auf Augenhöhe. Hüttl: „Diesmal ist es für uns ein Heimspiel.“

Zum Sieg soll wieder die bewährte Mischung aus schnellem Umschaltspiel und solider Defensive verhelfen. „Vorne bekommen wir schon unsere Chancen“, meint Hüttl. Allerdings fehlt mit Routinier Sebastian Mertens (privat verhindert) ein solider Rückhalt. In der Offensive fallen gleich zwei mögliche Optionen aus, die sich zuletzt beide wieder nach Verletzungen zurückgemeldet hatten: Thomas Schmöller (nach Schulter-OP) hat sich wieder die Schulter verletzt, und Max Schmid hat sich eine Zerrung oder Schlimmeres im Bein zugezogen. Außerdem fehlt Dominik Kühberger.

SV Bad Heilbrunn: Lang nimmt 18-jähriges Talent Hannes Rosenberger in den Kader

Dafür sind Florian Kapfhammer und Max Specker zumindest wieder ins individuelle Training eingestiegen. Vielleicht sind sie sogar in einem der sieben verbleibenden Spiele wieder einsatzbereit. Und mit dem gerade 18 gewordenen Hannes Rosenberger gibt es zumindest einen Lichtblick für die Zukunft: Das Mittelfeld-Talent steht zum ersten Mal im Aufgebot, kommt aber wohl vermutlich gegen Kempten nicht zum Einsatz, aber Lang hat „gute Ansätze“ bei ihm ausgemacht.

Die Heilbrunner stellen sich in diesem wichtigen Spiel mit einem ausreichend großen Kader. Aber Team-Sprecher Hüttl macht auch klar: „Wenn wir was reißen wollen, muss jeder einzelne 100 Prozent geben.“ (NICK SCHEDER)

SV Bad Heilbrunn

Hüttl – Tiedt, Auer, Fl. Schnitzlbaumer, Fr. Schnitzlbaumer, – Krinner, A. Pappritz, Pföderl, M. Schnitzlbaumer, – Gellner, Lechner. – Hillringhaus, Drotleff, Grobauer, M. Pappritz, Rosenberger, Kiechle.