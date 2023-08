Chancenwucher gegen Landsberg: Bad Heilbrunn verspielt Führung bei Maxi-Specker-Comeback

Von: Nick Scheder

Etliche Chancen, zu wenige genutzt, zu viele Gegentore: Andre Tiedt (Mitte) scheitert per Kopfball, der SV Bad Heilbrunn verliert mit 3:4 gegen Landsberg. Foto: Ewald Scheitterer © Ewald Scheitterer

Der SV Bad Heilbrunn hat gegen den FT Jahn Landsberg zweimal eine Führung aus der Hand gegeben. Maximilian Specker feierte nach über einem Jahr sein Comeback.

Bad Heilbrunn – Was zuerst nach einer klaren Angelegenheit aussah, entwickelte sich zu einem Drama – mit bitterem Ende für den SV Bad Heilbrunn: Nach zweimaliger Führung versäumten es die Gastgeber am Sonntagnachmittag, den Sack zuzumachen, vergaben etliche Hochkaräter.

Sie gaben nicht nur eine zweifache Führung (2:0 und 3:2) aus der Hand, sondern mussten sich dem Aufsteiger sogar durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit mit 3:4 geschlagen geben. „Das sind Punkte, die darfst du nicht hergeben“, sagte HSV-Trainer Walter Lang angefressen. „Diese Niederlage tut schon richtig weh.“

SV Bad Heilbrunn: Maximilian Specker gibt Comeback gegen Landsberg

Die Heilbrunner hätten es überhaupt nicht so spannend machen müssen. Lang musste ein paar Positionen austauschen. Doch an Qualität mangelte es nicht. So ging nun doch wieder mal Christoph Hüttl für den erkrankten Louis Sachau zwischen die Pfosten. Max Schnitzlbaumer half außen in der Viererkette aus, weil Peter Auer und Florian Schnitzlbaumer verletzt ausfielen. Auch Anton Krinner musste mit Knieproblemen passen. Dafür kehrte in der Schlussphase einer auf das Spielfeld zurück, der seine Karriere eigentlich bereits beenden musste: Maxi Specker stieg in der Schlussphase ein, leitete gleich mal einen schönen Angriff ein.

Doch auch er konnte nicht verhindern, dass sich Landsberg kurz vor Schluss nach erneutem Rückstand zurückmeldete. Tobias Süß’ Kopfball nach einer Ecke kullerte abgefälscht zum 3:3 über die Torlinie. Und Yannik Hübner vollstreckte einen Foul-Elfmeter zum 4:3-Siegtreffer.

Jahn Landsberg bestraft Bad Heilbrunner Chancenwucher

„Wir wurden für die nicht genutzten Torchancen bestraft“, gab der Heilbrunner Coach zu. Die Gastgeber bestimmten das Spiel klar. Sie gingen durch einen frühen Treffer von Max Lechner, schön bedient von Thomas Pföderl, in Führung. Benedikt Specker drosch einen Handelfmeter humorlos unter die Latte – 2:0, der Weg schien geebnet. Ein dritter Treffer lag in der Luft, hätte das Spiel womöglich früh entschieden.

Doch er gelang nicht. Lang: „Uns hat die Abgebrühtheit vor dem Tor gefehlt.“ Stattdessen schlich sich der Leichtsinn in die Heilbrunner Defensivarbeit ein. Hübner verwandelte erst einen Elfer – Max Schnitzlbaumer hatte den quirligen Bastian Dillinger gestoppt. Wenig später wurde Hübner nicht entscheidend bedrängt und glich aus.

Die Heilbrunner gaben das Spiel leichtfertig aus der Hand. Lechner versemmelte mehrere Chancen frei vor dem Tor, Benedikt Specker scheiterte mehrfach am FT-Torhüter Pascal Stroehl. Die Gäste waren zurück im Spiel. Und hätten ihrerseits in Führung gehen können. Dillinger zentral frei vor Hüttl scheiterte haarscharf. Mit seiner letzten Aktion brachte der zum Stürmer umfunktionierte Ludwig Buchmair die Heilbrunner wieder in Führung.

Kevin Diemb hatte sich auf der linken Außenbahn schön durchgesetzt. Dessen Flanke drosch Buchmair volley in die Maschen. Doch am Ende folgten Ausgleich und bittere Niederlage. „Bei Landsberg war fast jeder Schuss ein Treffer“, meinte Lang. „Aber wir haben es uns selbst zuzuschreiben, es war zu wenig, und deshalb geht die Niederlage in Ordnung.“ Und er fügte an: „Ich denke, es wird eine ganz schwierige Saison.“ (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn - Jahn Landsberg 3:4 (2:2)

Tore: 1:0 (4.) Lechner, 2:0 (12., HE) B. Specker, 2:1 (30.) Hübner (FE), 2:2 (34.) Hübner, 3:2 (54.) Buchmair, 3:3 (79.) Süß, 3:4 (90.+4, FE) Hübner, – Schiedsrichter: Raphael Salzberger (TSV Buchbach), – Zuschauer: 211.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Diemb, Kapfhammer, Tiedt, M. Schnitzlbaumer, – B. Specker, Pappritz, Pföderl, A. Specker, – Lechner (80. M. Specker), Buchmair (54. Ammer).