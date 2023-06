„Ich habe immer meinen Job gemacht“: Torwart Christoph Hüttl räumt seinen Platz

Von: Nick Scheder

Teilen

Christoph Hüttl stand die letzten Saisons noch im Tor, jetzt möchte er wieder als Feldspieler auslaufen. © Andreas Mayr

Der langjährige Keeper der Heilbrunner Hüttl will zukünftig wieder als Feldspieler agieren. Entsprechender Ersatz wurde mit Sachau bereits gefunden.

Bab Heilbrunn – Sven Ulreich, ewige Nummer zwei beim FC Bayern München, kann ein Lied davon singen: Ersatzkeeper für einen starken Torhüter zu sein bedeutet ewige Einsatzbereitschaft ohne Ertrag. So ähnlich ist es beim SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl musste seine Karriere zwischen den Pfosten erst beenden, damit ein neuer Torwart kommen kann.

Das ist nun passiert: Hüttl quittiert seinen fünf Jahre dauernden Einsatz zwischen den Pfosten der Heilbrunner Fußballer, möchte künftig nur noch im Feld, am liebsten in der Offensive spielen. Dafür kommt nun Louis Sachau vom FC Real Kreuth als neue Nummer eins zum Bezirksligisten. „Wir hatten bei ihm schon einmal angefragt“, sagt HSV-Abteilungsleiter Thomas Forster. „Aber es kam für ihn nur als Nummer eins in Frage.“

Hüttl wird zufällig zum Torhüter – Positionswechsel entpuppte sich als Erfolg

Hüttl rutschte selbst damals nach dem Kreisliga-Aufstieg der Heilbrunner eher zufällig in den Kasten. Nach dem ersten von drei Aufstiegen stand kein passender Keeper zur Verfügung. Der 30-Jährige, der in der Jugend als Torhüter gespielt hatte, wurde zu der wichtigen Position überredet, erklärte sich einverstanden: „Probieren wir es halt mal.“ Und er machte seine Sache sehr gut. Wurde mit jeder höheren Spielklasse wichtiger und hatte seinen Anteil an dem einzigartigen Durchmarsch der Heilbrunner bis in die Landesliga.

Mit blitzartigen Reflexen, so manchem gekillten Elfmeter, starkem Stellungsspiel und meist cleveren Ausflügen gegen gegnerische Stürmer aus seinem Strafraum, die nur selten bestraft wurden, hielt er den Heilbrunner Kasten oft genug sauber. Forster: „Sehr schade, dass er aufhört.“

„Es war eine Wahnsinns-Zeit. Bezirks- und Landesliga haben echt richtig Spaß gemacht“, sagt der 30-Jährige, dem es nun allerdings zu viel wurde. Training, jedes Wochenende Spiel, kaum eine Partie, in der er sich mal vertreten lassen konnte oder wollte. „Auch wenn wir in der zweiten Landesliga-Saison viel verloren haben – man muss mal sehen, auf was für einem Niveau wir gespielt haben. Auch jetzt – Dritter in der Bezirksliga, das ist ein Riesenerfolg für eine super Truppe“, sagt Hüttl.

Hüttl möchte künftig als Felspieler auflaufen – am besten im Sturm oder als Sechser

Besondere Spiele mit entscheidenden Paraden von ihm, Alles-oder-Nichts-Duelle wie die erste Relegationsrunde gegen Garmisch in der Vorsaison oder umkämpfte Partien mit gehaltenen Elfern und bitter hergeschenkten Toren – „so etwas bleibt in Erinnerung“, sagt Hüttl. „Ich denke, ich habe immer meinen Job gemacht.“

Für den 30-Jährigen wurde es jedoch irgendwann immer mehr zu einer Belastung. Der Spaß wurde weniger. „Und irgendwann während der Saison habe ich beschlossen, das Kapitel zu beenden.“ Ihm habe auch das Toreschießen gefehlt. Künftig steht er im Feld zur Verfügung, möchte am liebsten im Angriff oder auch als Sechser spielen – je nachdem, wo er gebraucht wird.

Louis Sachau wird im Kasten stehen: „Er hat richtig Lust, bei uns zu fangen“

Damit ist nun der Weg ins Heilbrunner Tor frei für Louis Sachau. „Er hat richtig Lust, bei uns zu fangen und war schon einmal da zum Probetraining mit Torwarttrainer Gerald Hillringhaus. Wir sind überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen kann“, sagt Spartenchef Forster. Dass der 25-Jährige von Real Kreuth einerseits gut zur Mannschaft passe und andererseits gut genug sei, um in der Bezirksliga weiter eine gute Rolle zu spielen.

Für den HSV war es wichtig, die entscheidende Position schnell und gut zu besetzen. Mit Sachaus Heimatverein sei alles geklärt, es gebe kein böses Blut, versichert Forster: „Klar sind sie traurig, dass sie ihn abgeben müssen. Schließlich verlieren sie ein gutes Eigengewächs.“ Der Keeper habe aber unbedingt diesen Schritt gehen wollen. Nun kann er ihn gehen. (Nick Scheder)