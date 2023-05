„Eine unserer schwächsten Leistungen“: SV Bad Heilbrunn wahrt mit knappem Sieg Chance auf Rang zwei

Von: Nick Scheder

Teilen

Regisseur vor der Abwehr: Anton Pappritz (2. v. re.) war einer der besseren in einer Heilbrunner Mannschaft, die sich recht schwer tat beim Bezirksliga-13. Unterpfaffenhofen. © Ewald Scheitterer/Archiv

Noch ist alles drin für den SV Bad Heilbrunn. Mit einem knappen Sieg über den SC Unterpfaffenhofen wahrt die Lang-Elf die Chance auf die Relegation.

Bad Heilbrunn – Im Endeffekt ist alles gut gegangen für die Fußballer des SV Bad Heilbrunn: Ein knapper Sieg, nicht völlig verausgabt, und ein wenig Hoffnung, doch noch den Aufstiegsrelegationsplatz zu erreichen. Gleichzeitig zu ihrem mühsamen 1:0-Sieg beim SC Unterpfaffenhofen spielte der Bezirksliga-Zweite SpVgg Haidhausen nur 1:1 in Denklingen – somit sind beide Mannschaften wieder punktgleich, und der letzte Spieltag bringt die Entscheidung über Rang zwei.

„Mehr ging auch bei uns nicht“: SV Bad Heilbrunn müht sich zum Arbeitssieg

„Es war eine unserer schwächsten Saisonleistungen“, meint der Heilbrunner Trainer Walter Lang zu dem zähen Kick am Samstagnachmittag. Nach guten zehn Minuten fanden seine Kicker keinen richtigen Zugriff mehr auf das Spiel. Die Gastgeber, auf Tabellenplatz 13 eigentlich zum Siegen im Abstiegskampf verpflichtet, leisteten erstaunlich wenig Widerstand oder waren zu mehr nicht in der Lage.

Doch erst, als Lang nach dem Seitenwechsel Felix Gellner brachte und auf eine Doppelspitze umstellte, gelang den Heilbrunnern der Siegtreffer, den sie durchaus wollten. Kapitän Anton Krinner setzte sich auf rechts durch, zog Richtung Strafraum, legte auf den frei stehenden Gellner ab, der zum Tor des Tages vollstreckte. Lang: „Den Treffer haben wir unbedingt gewollt, aber mehr ging auch bei uns nicht.“

„Ein insgesamt schwaches Fußballspiel, trotzdem haben wir schon verdient gewonnen.“

In der Anfangsphase hätte die Heilbrunner schnell für klare Verhältnisse sorgen können. Doch sie vergaben zwei hochkarätige Gelegenheiten. Dann landete plötzlich ein weiter Ball vor Christoph Hüttls Kasten bei einem Gegenspieler, doch der Heilbrunner Keeper glänzte mit einer ganz starken Parade. In der zweiten Halbzeit bekam er jedoch so gut wie nichts mehr zu tun. „Verlieren hätten wir das Spiel nicht mehr können, wir haben keinen Torschuss von Unterpfaffenhofen mehr zugelassen“, sagt Lang. Die Heilbrunner Abwehr stand solide.

Doch ihren besten Tag hatten die meisten Spieler nicht – bis auf den souveränen Anton Pappritz im Mittelfeld. „Ein insgesamt schwaches Fußballspiel, trotzdem haben wir schon verdient gewonnen“, meint der HSV-Trainer in seinem Fazit. Und am letzten Spieltag werden sich die Augen der Heilbrunner nicht nur auf das Geschehen auf dem Platz beim Heimspiel gegen Denklingen richten. Sondern auch zumindest mit einem Auge auf den Live-Ticker der Partie Haidhausen gegen Aubing. (nic)

SC Unterpfaffenhofen - SV Bad Heilbrunn 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (62.) Gellner, – Schiedsrichter: Pascal Hohberger (SV Kranzberg), – Zuschauer: 100.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Buchmair (46. Keilwerth), Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Tiedt (46. Diemb), – Krinner, T. Pföderl, A. Pappritz, A. Specker, Ammer (73. Kiechle), – Lechner (46. Gellner).