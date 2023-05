„Hat der letzte Punch gefehlt“ – Entscheidung um Platz Zwei gefallen?

Von: Nick Scheder

Teilen

Auch die rote Karte und die damit verbundende Unterzahl der Haidhausener konnte der SV nicht ausnutzen. © Redaktion Isar-Loisachbote

Erst am vergangenen Spieltag zuvor hat Heilbrunn den Relegationsplatz einnehmen können. Nun verlor der SVBH diesen wieder im direkten Duell gegen Haidhausen.

München/Heilbrunn – Der Kampf um Platz zwei ist wohl verloren. „Dazu hat uns irgendwie der letzte Punch gefehlt“, sagt Walter Lang, Trainer des SV Bad Heilbrunn. Seine Mannschaft musste sich am Sonntagnachmittag bei der SpVgg Haidhausen mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Und die beiden Teams tauschten die Plätze in Tabelle der Bezirksliga Süd. „Meine Spieler haben alles probiert, das kann ich keinem absprechen, aber irgendwie hat keiner die volle Leistung bringen können.“

Torwart Christoph Hüttl scheint sogar so etwas wie ein Haidhausen-Trauma davongetragen zu haben. Rutschte ihm schon im Hinspiel ein an sich ungefährlicher Ball von der Mittellinie durch die Finger, machte er auch diesmal bei Obed Evens Danyos früher Führung (7.) keine gute Figur. Allerdings entschärfte er in der zweiten Hälfte auch einige Bälle mit guten Paraden.

Die Gastgeber waren gewillt, ihre überraschende Niederlage der Vorwoche auszumerzen, als sie Rang zwei an Heilbrunn verloren hatten. Mit klugen Pässen setzten sie immer wieder den früheren Regionalliga-Spieler Gilbert Diep oder den flinken Francisco Cino Bolona ein. Letzterer brachte die Platzherren mit 2:0 in Führung, als er zentral durchbrach und den Ball mit einem schönen Schuss hoch rechts versenkte.

Heilbrunn kam nicht wirklich ins Spiel – trotz Unterzahl der Haidhausener blieben sie torlos

Die Heilbrunner fanden kein rechtes Mittel gegen die SpVgg. „Wir haben immer die entscheidenden Fehler gemacht.“ Einmal war ein Fuß dazwischen, oder der Ball ging knapp drüber oder vorbei. Nach dem Seitenwechsel wurde es ein wenig besser. Das hatte zwei Gründe: Zum einen stellte Lang auf etwas offensivere Dreier-Abwehrkette um, zog Diemb nach vorne in den offensiven Bereich.

Andre Tiedt kam für den gelb-rot-gefährdeten Ludwig Buchmair, Felix Gellner für Sebastian Ammer auf dem Flügel. Zum anderen reduzierten die Haidhauser ihre Angriffsbemühungen – und dezimierten sich selbst: Kapitän Toni Rauch, zu Fall gebracht von Diemb, revanchierte sich für das vermeintliche Foul, trat am Boden liegend zurück und sah dafür die Rote Karte.

Die Heilbrunner kamen in Überzahl durchaus zu der einen oder anderen guten Chance. Doch Gellner vergab zentral, als er über eine Flanke schlug. Ein Haidhauser Abwehrbein verhinderte Niklas Keilwerths Treffer für Heilbrunn, als er unbedrängt zum Abschluss kam. Heilbrunn fällt damit auf Rang drei zurück. (Nick Scheder)

Tore: 1:0 (7.) Evens Danyo, 2:0 (31.), – Rote Karte: Toni Rauch (57. Tätlichkeit), – Schiedsrichter: Matthias Weitzel (TSV Reischach), – Zuschauer: 200. –

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Buchmair (46. Tiedt), Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Diemb, – Krinner, Pföderl, A. Specker, Ammer (46. Gellner), – B. Specker, Lechner (71. Keilwerth).