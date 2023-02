SV Bad Heilbrunn: Doppelspitze bringt mehr Druck auf den Kessel

Von: Nick Scheder

Walter Lang, Trainer des SV Bad Heilbrunn. © Oliver Rabuser

Der SV Bad Heilbrunn holt nach Umstellung 0:2-Rückstand beim SC Pöcking-Possenhofen auf und beendet das Testspiel mit einem 2:2-Remis.

Pöcking/Bad Heilbrunn – Mit dem standesgemäßen Sieg gegen den klassentieferen Gegner wurde es nichts. Trotzdem ist HSV-Trainer Walter Lang einigermaßen zufrieden mit dem 2:2 (0:2) seiner Heilbrunner am Samstag beim Kreisligisten SC Pöcking-Possenhofen. „Für den ersten Test nach der Winterpause war es ganz in Ordnung.“

Die Bezirksliga-Fußballer hatten die Partie einigermaßen unter Kontrolle, passten jedoch zweimal in der Abwehr nicht auf und kassierten prompt zwei Gegentore per Doppelschlag von Clemens Link (22. und 27. Minute). Einmal ließ Kevin Diemb den SCP-Stürmer über links passieren, einmal hatte Neuzugang Ludwig Buchmair auf rechts nicht mit letzter Entschlossenheit geklärt. Doch ansonsten zeigte sich Buchmair durchaus als Verstärkung. „Gute Spieleröffnung, gute Pässe, können wir gut gebrauchen“, lobt Lang. Auch Ersatzkeeper Leopold Hofmann traf keine Schuld. „Er hat seine Sache gut gemacht, ein paar gute Paraden gezeigt, kann noch etwas mutiger werden“, urteilt Lang.

Der Heilbrunner Trainer, der sich in der ersten Hälfte auf Neuzugang Niklas Keilwerth als einzige Spitze verlassen hatte, stellte nach dem Seitenwechsel um. „Keilwerth hat sich bei 0:2-Rückstand alleine vorne etwas schwergetan.“ Darum stürmten nach der Pause Sebastian Ammer und Max Lechner, Buchmair rückte in die Zentrale der Dreierkette, und Heilbrunn erhöhte den Druck. Nach einer Ecke drückte Andre Tiedt den Ball folgerichtig zum 1:2 über die Linie (48.). Und Ammer glich aus (70.), nachdem Maximilian Heinecke, der Keeper der Gastgeber, Max Lechners Kracher aus 20 Metern nicht festhalten konnte. „Wir hatten noch mehr Chancen, das Spiel zu gewinnen“, meint Lang. „Aber das war schon in Ordnung so.“

Mit dem Fitnesszustand und dem fußballerischen Verständnis seiner Mannschaft ist der Heilbrunner Coach zufrieden. „Es waren ein paar schöne Spielzüge dabei, wir sind auf einem guten Weg.“