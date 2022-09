Lang lobt Neuzugang Kevin Diemb: „Ballsicher, Linksfuß – gut für Standards – und schnell“

Von: Nick Scheder

Eine Alternative für die Standards: Verteidiger Kevin Diemb kommt vom TSV Murnau nach Heilbrunn. Foto: Mayr/A © Mayr/A

HSV-Trainer stellt seiner Mannschaft ein gutes Zwischenzeugnis auf, warnt aber vor der kommenden Aufgabe beim TSV Großhadern.

Bad Heilbrunn – So viel ist klar: Der SV Bad Heilbrunn wird nach dem Abstieg aus der Landesliga in der Bezirksliga nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Mit 16 Punkten rangiert das Team von Walter Lang nach der Hälfte der Vorrunde punktgleich mit Spitzenreiter Murnau auf Rang zwei. „Es ist gut gelaufen bisher“, sagt der Trainer. „Aber auch nur, weil wir bis auf Peter Auer keine Verletzten haben, wir den Verteidiger relativ gut kompensieren konnten und die Spieler keinen Gegner unterschätzen.“

Genau das darf auch nicht passieren, wenn die Heilbrunner am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenvorletzten TSV Großhadern antreten. „Eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft, die definitiv Fußballspielen kann.“ Das habe nicht zuletzt der 4:1-Sieg über Deisenhofens U 23 am Mittwoch gezeigt. Die Gastgeber haben ihren Kapitän Dominik Schwankl als Antreiber und solide Spieler wie Albert Rudnik, bekannt aus seiner Zeit in Grünwald. Trotzdem hat der TSV Großhadern erst fünf Zähler. „Ist quasi verpflichtet zu punkten, gerade daheim.“

SV Bad Heilbrunn: Fünf Spieler kehren für Spiel gegen Großhadern aus Urlaub zurück

Doch die Heilbrunner möchten schon auch gerne an Spitzenreiter Murnau dran bleiben, zumal es in der kommenden Woche zum direkten Duell in Heilbrunn kommt. Und es spricht nichts gegen einen weiteren Sieg der Gäste. Lang stellt dem HSV ein „gutes Zwischenzeugnis“ aus: „Sie sind hinten stabil, arbeiten gut gegen den Ball, die Spieler haben viel gelernt, vielleicht spielen wir im Abschluss etwas zu verschnörkelt.“ Zudem sind Stimmung und Selbstvertrauen im Team intakt.

Der Fußball ist ihnen wichtig: Fünf Spieler wählten ihren Urlaubsflug nach Ägypten extra erst nach dem letzten Spiel gegen Neuhadern. Und Florian Kapfhammer, Thomas Pföderl, Benedikt Specker, Maximilian Lechner und Marcel Pappritz kehren rechtzeitig zur Partie in Großhadern zurück. Auch Felix Gellner ist dann wieder zurück aus dem Urlaub. „Hoffentlich haben sie sich nichts eingefangen, wir werden sehen, ob sie fit sind“, sagt der HSV-Coach.

SV Bad Heilbrunn: Franz und Max Schnitzlbaumer im Urlaub - Kevin Diemb eine Option

Max Schnitzlbaumer, den er zuletzt wieder defensiver einsetzte, fehlt diesmal. Er ist zusammen mit seinem Bruder Franz im Urlaub. Trotzdem hat Lang Alternativen auf der Ersatzbank. Erst recht, seit sich Kevin Diemb vom TSV Murnau dem HSV angeschlossen hat. Lang attestiert dem jungen Verteidiger jedenfalls gute sportliche Fähigkeiten: „Er ist ballsicher, Linksfuß – gut für Standards – und schnell.“ (NICK SCHEDER)

SV Bad Heilbrunn

Hüttl/Hofmann, – Tiedt, Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, A. Specker, – Krinner, A. Pappritz, Pföderl, B. Specker, – Lechner, Gellner; – Diemb, M. Pappritz, Gritzuhn, Drotleff, Ammer.

Busfahrt

Wer die Fußballer am Sonntag zum Spiel in Großhadern begleiten möchte, kann in den Mannschaftsbus einsteigen. Abfahrt: 13 Uhr am Sportheim.