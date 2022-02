SV Bad Heilbrunn begeistert mit Einsatz und Einstellung

Von: Nick Scheder

Gefahr vor dem gegnerischen Kasten: Felix Gellner (li.) traf beim Heilbrunner 3:3-Remis in Grünwald. © Archiv

Der SV Bad Heilbrunn zeigte trotz einiger Ausfälle beim 3:3-Unentschieden eine starke Leistung. Auch Coach Lang war begeistert von der Einstellung und dem Einsatz.

Grünwald/Bad Heilbrunn – Das macht Hoffnung: Der ersatzgeschwächte SV Bad Heilbrunn zeigte am Samstag beim 3:3 (3:3) in Grünwald trotz vieler Ausfälle großen Einsatz und eine gute Einstellung. Der Fußball-Landesligist kämpfte sich nach deutlichem Rückstand zurück, glich zur Halbzeit auf 3:3 aus und ließ nach klarer Dominanz der Gastgeber in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen.

„Das haben sie wirklich sehr gut gemacht“, freut sich Coach Walter Lang. Er war wegen des Ausfalls etlicher Stammkräfte gezwungen, mit einer ungewöhnlichen Formation auf den Platz zu gehen: Ihre ersten Spiele machten im Tor Andreas Herz und später der eingewechselte Dominik Drotleff. Auch die eine oder andere ungewohnte Position testeten die Heilbrunner aus. So rückte Peter Auer auf die Sechser-Position vor, machte seine Sache ordentlich. Vorne brachte Lang mit Felix Gellner und kurzfristig Simon Klaar für den doch noch verletzten Max Lechner zwei echte Spitzen, die ebenfalls ihr Soll erfüllten: Klaar legte Gellner das 3:3 auf. Marcel Pappritz erfüllte seinen Part auf dem rechten Flügel. Andre Tiedt überzeugte mit guten Pässen und Übersicht.

Trotzdem sah es zunächst nach einer klaren Sache für die komplett angetretenen Grünwalder aus. Lang: „Sie haben uns total überfallen.“ Der Ost-Landesligist zog schnell mit drei Toren davon – nur unterbrochen von einem Eigentor zum 1:2 (22.), als Markus Kreuzeder Bene Speckers Schuss ablenkte. „Aber dann haben wir gut gepresst, Grünwald gut zugestellt“, sagt Lang. Herz, bei den Gegentoren machtlos, entschärfte noch zwei, drei gute TSV-Chancen, dann war Heilbrunn dran: Anton Pappritz verkürzte auf 2:3, Gellner glich nach einem schönen Spielzug aus.

Nach dem Seitenwechsel waren sogar die Heilbrunner näher an der Führung. „Nur in der letzten Viertelstunde hatten wir etwas Glück, dass es beim 3:3 blieb“, räumt Lang ein. (Nick Scheder)