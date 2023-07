„Ihr habt richtig Fußball gespielt“ – SV Bad Heilbrunn zufrieden nach Sieg über VfB Forstinning

Teilen

Elfmeterreif gefoult wurde Christoph Hüttl (Mi.) in dieser Szene kurz vor Schluss, doch der Pfiff blieb aus. Dennoch feierten die Heilbrunner einen klaren 2:1-Testspielsieg. Foto: esc © esc

Überaus abgeklärt erledigte der SV Bad Heilbrunn am Samstag seinen Test gegen den Landesligisten VfB Forstinning, den die Hausherren schließlich auch mit 2:1 (0:1) gewannen.

Bad Heilbrunn – „Für uns war es heute ein richtiges Testspiel. Wir haben mit einer komplett neu zusammengestellten Offensive gespielt“, erklärte Coach Walter Lang. Da griff etwa Dominik Kühberger im ersten Durchgang zentral an und wurde zur Pause auf dieser Position durch Christoph Hüttl ersetzt.

Zudem agierte Ludwig Buchmair als Linksaußen. „Der Lucki ist vorne immer eine Option. Er ist ja eigentlich gelernter Stürmer“, war der Trainer mit diesem Test etwa absolut zufrieden. „Insgesamt gefällt mir das schon, was Ihr heute gezeigt habt – Ihr habt richtig Fußball gespielt“, lobte Lang dann auch seine Elf.

Mit dem ersten ernstzunehmenden Schuss aufs HSV-Gehäuse und auch nach dem ersten sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen erzielte Dimitar Kirchev die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung für den Landesligisten aus Forstinning (43.).

Doch gleich nach Wiederbeginn zeigten die Hausherren, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen wollten. Zu Hilfe kam ihnen ein katastrophaler Aussetzer in der VfB-Defensive. Dabei kam Benedikt Specker an den Ball, schlug ein, zwei Haken und schob dann ins leere Tor zum Ausgleich (51.) ein. Nur wenig später wurde Toni Pappritz an der Sechzehnerkante schön freigespielt, drehte sich geschickt um seinen Gegner und ließ dann dem VfB-Torhüter mit einem Vollspann-Schuss keine Chance (58.). Auch in der Folge hatte Heilbrunn die Partie gut im Griff und auch noch die eine oder andere Torgelegenheit. So schaukelte man die Begegnung sicher über die Zeit.

Einen Aufreger gab es noch als Forstinnings Stefan Grasser Hüttl im Strafraum elfmeterwürdig umrempelte (85.). Doch die Pfeife des Referees blieb stumm. (Ewald Scheitterer)