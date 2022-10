SV Bad Heilbrunn verliert mit „Alibi-Fußball“ gegen den VfL Denklingen

Von: Andreas Mayr

„Zwei, drei, vier Chancen, die man durchziehen muss“, bemängelt Heilbrunns Trainer Walter Lang die fehlende Kaltschnäuzigkeit von Benedikt Specker (Mi.) und Co., die in Denklingen allesamt leer ausgingen. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Fußballspiele sind in Denklingen Feiertage. Als Florian Schnitzlbaumer nach gelb-roter Karte vom Feld musste, gingen sie am schmucken Vereinsgelände in den Feiermodus über.

Denklingen/Bad Heilbrunn – Mit höhnischem Applaus eskortierten hunderte Zuschauer den Sündenbock gen Kabine und ließen ihr Team hochleben. Die Heilbrunner Fußballer hingegen verließen den Platz, so schnell es ging. Walter Lang verzichtete auf die Analyse auf dem Rasen, die er gerne dort abhält. Ihn wurmten zu viele Dinge. Das 0:1 und dessen Auswirkungen auf die Tabelle spielten eine eher untergeordnete Rolle.

VON ANDREAS MAYR

Einmal war da das Knie von Maximilian Schnitzlbaumer. In Minute 65 musste er vom Feld, konnte nicht mehr schmerzfrei auftreten. „Ich weiß nicht genau, was ist. Das beschäftigt mich“, sagte Lang. In Wallung brachte ihn Schiedsrichter Pascal Hohberger, der zwar keine Schuld an der Niederlage trug, aber doch für eine chaotische Viertelstunde am Schluss sorgte, weil er Vorteilssituationen gefühlt nach Zufall auslegte. Bei Denklinger Fouls pfiff er mehrmals direkt ab, nahm Heilbrunn die Möglichkeit zum Gegenstoß.

Andersherum ließ er generös weiterlaufen. Hohbergers Unberechenbarkeit gipfelte in der Szene in Minute 82, als er Denklingen einen Vorteil zusprach, kurz danach aber Heilbrunn nicht, stattdessen VfL-Kicker Stephan Schlicher für ein harmloses Vergehen eine Zeitstrafe aufbrummte. Spätestens da hatte es sich der Offizielle mit beiden Klubs verscherzt. „Nicht ganz glücklich auf beiden Seiten“, hielt Denklingens Trainer Markus Ansorge fest. „Der Schiri hat komplett die Linie verloren“, befand Lang, fügte an: „An der Niederlage ist er nicht schuld.“

Walter Lang bemängelt Abschlussschwäche des SV Bad Heilbrunn

Eher Halbzeit zwei. „Alibi-Fußball“ beobachtete der HSV-Trainer. Seine Mannschaft fuhr nach guten 45 Minuten den Betrieb auf Sparflamme zurück, tat nur mehr das Nötigste, also bei weitem nicht genug, und kassierte kurz vor Schluss einen Konter, bei dem die Verteidigung mit aller Kraft „Abseits, Abseits“ brüllte, aber nur als Ausdruck der Verzweiflung. Ansorge betont: „Nie und nimmer.“ Lang stand in zu schlechter Position, um das beurteilen zu können.

Der Siegtreffer zeigte den Unterschied beider Teams auf: Die Schlüsselspieler der Hausherren, Vorlagengeber Simon Ried und Vollstrecker Dominik Karg, zeigten im entscheidenden Moment ihre Klasse beim Abschluss. Die Heilbrunner versiebten hingegen ihr deutliches Chancenplus. Einerseits eine „riesige Torwart-Leistung“ von Manuel Seifert, wie Lang lobt. Andererseits Heilbrunner Unvermögen beim Torschuss. „Das waren zwei, drei, vier Chancen, die man durchziehen muss. Das muss man verlangen, wenn man da oben mitspielen möchte.“

VfL Denklingen – SV Bad Heilbrunn 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (89.) Karg. – Gelb-Rot: F. Schnitzlbaumer (90./HSV, Foul). – Schiedsrichter: Pascal Hohberger (): – Zuschauer: 250.

HSV: Hüttl – F. Schnitzbaumer, Pföderl, Kapfhammer, A. Specker, Pappritz, B. Specker, Krinner, Diemb, M. Schnitzlbaumer (65. Ammer), Tiedt.