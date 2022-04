„Anfangs nicht ganz einfach“ - EX-SV-Kapitän Ackermann über den Wechsel zu Rot-Weiss Bad Tölz

„Super in einer Mannschaft mitzuspielen, die seit vier Jahren gefühlt 90 Prozent aller Spiele gewonnen hat“: Ex-SVT-Kapitän Adrian Ackermann beim Tölzer Stadtderby. © Ewald Scheitterer

Adrian Ackermann kennt beide Tölzer Klubs. Lange Zeit spielte er für den SV Bad Tölz. Zur Saison 18/19 folgte dann der Wechsel des EX-Kapitäns zum Rivalen.

Bad Tölz – Über Jahre hinweg war der SV Bad Tölz die Vorzeigemannschaft der Kurstadt in Sachen Fußball. Zuletzt hat ihm allerdings der Rot-Weiß, der sogenannte „kleine Tölzer Fußballverein“, obwohl über geraume Zeit bereits mitgliederstärker als der SV, den Rang abgelaufen. Daran ändert auch nichts, dass die Truppe von der Flinthöhe das Stadtderby am Wochenende gewann. Die Heimatzeitung sprach über die Unterschiede beider Vereine mit Adrian Ackermann, der bereits bei beiden Klubs gute Zeiten erlebt hat.

Wie wohl fühlen Sie sich derzeit bei Rot-Weiß?

„Ich habe dort wieder ein richtig gutes Gefühl auf dem Fußballplatz. Ich habe richtig gute Freunde gefunden. Es passt alles. So viel Spaß und Genugtuung hatte ich beim SV zuletzt, als ich mit 18 Jahren unter Trainer Hans Rest in die Bezirksliga-Mannschaft reinschnuppern durfte.“

Sie haben den größten Teil ihres Fußballerlebens beim SV verbracht. Wie war das?

„Angefangen habe ich dort mit vier Jahren, nachdem meine Eltern von Thüringen hierher gezogen waren. Erstmals durfte ich dann 2009/10 Bezirksliga-Luft schnuppern. Dann habe ich mich schwer am Knie verletzt, außerdem habe ich studienbedingt weniger Zeit für den Fußball gehabt, sodass ich nur noch in der Reserve gespielt habe.“

Wann sind Sie dann wieder in die erste SV-Mannschaft zurückgekehrt?

„Das war, als Daniel Heidemann das erste Mal kurzzeitig Trainer war. Stammspieler bin ich dort aber erst unter Coach Thomas Dötsch geworden. Er hat mich auch von der Außen- auf die Innenverteidiger-Position umgeschult. Dann folgte allerdings auch der fußballerische Niedergang beim SV Bad Tölz, und ich musste drei Abstiege in Folge miterleben. Da sind dann viele Spieler, die von irgendwoher gekommen waren, einfach wieder verschwunden. Auch ließ man zu jener Zeit die Nachwuchsarbeit beim SV gewaltig schleifen. Das ist mittlerweile wieder viel besser geworden.“

Was war für Sie das Schlimmste?

„Das war der Abstieg mit dem SV aus der Kreisklasse im Jahr 2017/18. Da ist die ganze Mannschaft irgendwie regelrecht auseinandergefallen. Ich erinnere mich, dass zum Abstiegs-Relegationsspiel etwa die Hälfte der Truppe schon nicht mehr für den SV aufgelaufen ist. Da wurde mir dann auch klar, dass ich nicht weiter absteigen wollte, und ich wollte eigentlich ganz mit dem Fußball aufhören.“

Da sind Sie dann zum Lokalrivalen Rot-Weiß gewechselt?

„Ja. Das war für mich wie ein Neuanfang ohne große Ziele. Anfangs war das auch nicht ganz leicht, als Ex-SV-Kapitän nun beim Rot-Weiß zu spielen. Letztlich war es aber eine saugeile Entscheidung, die ich noch keinen Augenblick bereut habe. Wenn man dreimal in Folge abgestiegen ist, fühlt es sich super an, in einem Team mitzuspielen, das seit vier Jahren gefühlt 90 Prozent aller Spiele gewonnen hat. Der große Unterschied bei Rot-Weiß im Vergleich zum SV ist, dass hier viele Spieler seit Jahren und schon im Juniorenbereich zusammengespielt haben. Das heißt in der Entwicklung zu einer erfolgreichen Mannschaft ist man hier um einiges weiter. Allmählich wird das Gefüge aber beim SV mit vielen eigenen, jungen Spielern wieder besser.“

Und jetzt wollen Sie den nächsten Aufstieg ins Auge fassen?

„Seit dem vergangenen Samstag habe ich daran fast schon wieder Zweifel. Allerdings sind die Voraussetzungen dafür schon sehr gut. Diesmal haben wir ein weiteres Jahr Kreisklassen-Erfahrung hinter uns gebracht, und dass es heuer insgesamt so gut läuft, ist natürlich echt geil. Da wäre der nächste Entwicklungsschritt, in der Kreisliga zu spielen, irgendwie nur konsequent. (Ewald Scheitterer)