„Absolute Knaller“ - SV Bad Tölz freut sich auf Duelle gegen Rot-Weiß und Gaißach/Wackersberg

Foto: hans demmel

Der SV Bad Tölz peilt in der neuen Saison die Aufstiegsrunde an. Trainer Klaus Riedmüller fiebert auch den Duellen gegen Rot-Weiß und Gaißach entgegen.

Bad Tölz – In der vergangenen Saison lief es in der Gruppenphase nicht nach Wunsch für die Fußballer des SV Bad Tölz. Die erhoffte Aufstiegsrunde in der Kreisklasse wurde mit dem vierten Platz hinter der SG Ascholding-Thanning knapp verfehlt, und dann musste auch noch Coach Daniel Heidemann sein Amt aus zeitlichen Gründen niederlegen. Klaus Riedmüller sprang in die Bresche, übernahm das Team von der Flinthöhe mit Beginn der Qualifikationsrunde um den Klassenerhalt. Zweifler an der Führungsqualität des neuen Trainers wurden von Beginn an kräftig überrascht. Sieben Begegnungen in Folge gab es keine Niederlage – der Klassenerhalt war schon recht bald in trockenen Tüchern.

Nun geht es mit Riedmüller in die erste Saison von Anfang an. Am Kader hat sich bezüglich Zu- oder Abgängen nur wenig geändert, die Ansprüche könnten nach oben geschraubt werden. Doch der SV-Coach bleibt mit beiden Beinen fest am Boden: „Wir sind in einer sehr guten Gruppe, mit Gegner die kein Ausruhen zulassen. Da muss in jeder Begegnung eine starke Leistung auf den Platz gebracht werden.“

SV Bad Tölz steigert sich in den Testspielen - Saisonziel: Platz drei und das Erreichen der Aufstiegsrunde

Die Vorbereitung stimmte ihn zunächst nicht unbedingt zuversichtlich, doch nach holprigem Auftakt läuft es mittlerweile sowohl in Sachen Trainingsbeteiligung als auch Eifer und Einsatz sehr gut. Die Testspielergebnisse wurden immer besser.

Den dritten Platz und somit das Erreichen der Aufstiegsrunde peilen die Gelb-Schwarzen als Ziel an. Auf Favoriten in der Gruppenphase will sich Riedmüller nicht fixieren, nennt jedoch den ASC Geretsried und die Spielgemeinschaft Gaißach/Wackersberg. Insgesamt ist der SV-Trainer von der Besetzung der Kreisklasse 4 absolut begeistert: „Schöner geht es wirklich nicht. Das Stadtderby mit Rot-Weiß und das Nachbarschaftsduell mit Gaißach/Wackersberg sind absolute Knaller.“

Riedmüller hofft auf bessere Chancenverwertung zum Auftakt

Los geht es am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr mit dem Match bei der SG Ascholding /Thanning – ein aus der vergangenen Saison bekannter Gegner. Beide Partien endeten mit einem 1:1-Unentschieden. Riedmüller hofft, dass die Seinen das Aufeinandertreffen etwas torreicher gestalten können: „Wir sind zwar ein recht ausgewogenes Team, doch wie schon im zurückliegenden Jahr ist die Verwertung von Torchancen ein Manko, das es zu beseitigen gilt.“

Immerhin waren die Tölzer in der Saison 2022/23 das abschlussschwächste Team (16 Tore/12 Spiele) in der Gruppe. Und selbst in der Qualifikation (13 Tore/10 Spiele) war nur Absteiger TSV Irschenberg (12 Tore) harmloser. (HANS DEMMEL)