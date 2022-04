SV Bad Tölz: Kreuzbandriss - Torjäger Anton Bernwieser beendet Karriere

Teilen

Anton Bernwieser, Torjäger des SV Bad Tölz, zieht sein Karriereende vor. © SV Bad Tölz

Herber Rückschlag für den SV Bad Tölz. Torjäger Anton Bernwieser hat sich das Kreuzband gerissen und beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere.

Bad Tölz – Mit einem 1:0-Sieg über den SV Eurasburg-Beuerberg haben die Tölzer ihren ersten Dreier nach der Winterpause eingefahren. Am Freitagabend bei der SG Hausham steht dem SV auf der Sportanlage am Agatharieder Weg der gleiche Kader zur Verfügung. Doch SV-Sprecher Lukas Hintermeier wäre schon mit einem Punkt zufrieden: „Ich glaube, das ist ein realistisches Ziel. Hausham braucht als Tabellendritter im Kampf um die Relegationsplätze dringend einen Sieg und wird sich mächtig reinhängen.“

„Nach 28 Jahren ist nun Schluss mit Fußball. Ich wollte nach dieser Saison sowieso aufhören, hätte der Mannschaft in den verbleibenden Spielen gerne zu weiteren Punkten verholfen.“

Völlig chancenlos sieht Hintermeier seine Tölzer nicht und erinnert sich an das Hinspiel. Da führte die Mannschaft von Trainer Daniel Heidemann bereits mit 2:0 und kassierte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer zur 2:3-Niederlage. Anton Bernwieser schoss gleich nach Spielbeginn zwei Tore für die Tölzer, doch der Torjäger (bisher 13 Treffer) wird den Gästen diesmal fehlen: Die Verletzung aus der Begegnung gegen Weyarn wurde als Kreuzbandriss diagnostiziert, am 25. April ist OP-Termin. Bernwieser: „Nach 28 Jahren ist nun Schluss mit Fußball. Ich wollte nach dieser Saison sowieso aufhören, hätte der Mannschaft in den verbleibenden Spielen gerne zu weiteren Punkten verholfen.“

Ein Trio steht dafür auch in der kommenden Saison zur Verfügung: SV-Vorsitzender Sebastian John: „Wir haben uns mit Daniel Heidemann als Cheftrainer, Co-Coach Hisham Aqabli sowie Torwarttrainer Jan Scheffel geeinigt. Sie machen allesamt weiter.“ (dh)