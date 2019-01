Drei Tölzer Turniersiege an einem Tag 

Positives Feedback beim Tölzer Hallenmasters

von Wolfgang Stauner

Drei Tage lang stand die Tölzer Dreifachhalle im Zeichen der Nachwuchskicker aus nah und fern. Der SV Bad Tölz richtete für rund 700 Buben und Mädchen sein beliebtes Hallenmasters aus. Bei den insgesamt neun Turnieren holten sich die Gastgeber stolze drei Siege.

Bad Tölz – Die Tölzer erwiesen sich als hervorragende Gastgeber: Alle 157 Begegnungen gingen reibungslos und ohne größere Blessuren über die Bühne. „Wir haben ausschließlich positives Feedback bekommen. Sei es für das tolle Angebot aus der Küche, die Organisation oder den Turnierablauf“, freute sich Jugendleiter und Organisations-Chef Sebastian John.

Auch auf den Spielfeldern legten sich die SV-Youngsters ordentlich ins Zeug. Gleich zum Auftakt holten die Hausherren alle drei Turniersiege – bei den B-, den C- und den F 2-Junioren. „Einmalig“, so John, „alle Turniere an einem Tag konnten wir auch noch nicht gewinnen.“

Danach hatte der SV zwar sein Pulver verschossen, kam aber mit seinen beiden E-Juniorenmannschaften immerhin noch zweimal ins Halbfinale: Platz vier ging schließlich an die E 2, Platz drei an die E 1. „Dabei haben wir zweimal Unterhaching geschlagen, wenn auch nicht deren E 1“, berichtet John.

Auch drei weitere Mannschaften aus dem Landkreissüden mischten munter mit, mussten sich im Finale dann aber auswärtigen Teams geschlagen geben: Der Lenggrieser SC wurde Zweiter in der E 1, der SV Wackersberg Zweiter in der E 2, und ebenfalls Turnier-Vizemeister wurde der SV Bad Heilbrunn mit seiner ersten F-Juniorenvertretung.

„Die Kinder und Jugendlichen hatten viel Spaß“, resümierte Sebastian John. „Alle haben sich über die Preise gefreut, und keiner hat sich schwer verletzt.“