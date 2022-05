SV Bad Tölz lädt SV Ascholding zum Endspiel auf die Flinthöhe ein: Wer siegt, ist durch

Steht mit seiner Mannschaft vor der Partie tabellarisch vor dem SV Bad Tölz: SV Ascholding-Trainer Heinz Tochtermann (Mi.). © rst

Am Freitagabend steigt zwischen dem SV Bad Tölz und dem SV Ascholding das direkte Duell um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Zugspitze 2.

Bad Tölz - Bei ihrem letzten Heimspiel wollen sich die Tölzer noch einmal von ihrer besten Seite zeigen und mit einem Dreier für klare Verhältnisse im Abstiegskampf sorgen. Denn die Tabellensituation birgt jede Menge Brisanz: Beide Teams sind noch auf Tuchfühlung mit der Relegationszone und selbst nur durch einen einzigen Zähler getrennt.

„Die Partie hat Endspiel-Charakter“, bringt es Heinz Tochtermann auf einen Nenner. „Wer siegt, ist durch.“ Dabei hofft der Ascholdinger Trainer auf ein ähnliches Hurra-Erlebnis wie beim 3:0-Auswärtserfolg in Darching – dem einzigen SVA-Sieg nach der Winterpause. Einen Favoriten kann er im Vorfeld nicht ausmachen. „Die Favoritenrolle muss man sich auf dem Platz erarbeiten.“ In den vergangenen Wochen konnte Tochtermann wieder aus einem breiteren Kader schöpfen, doch wegen des ungewohnten Abendtermins auf der Flinthöhe hat er berufsbedingt einige Wackelkandidaten: zum einen Kapitän und Regisseur Christian Lasch, zum anderen Stürmer Max Rieger; angeschlagen ist zudem Verteidiger Florian Lang (Rippenprellung).

SV Bad Tölz gegen den SV Ascholding: Wer sichert sich vorzeitig den Verbleib in der Kreisklasse?

Personell sieht’s bei den Hausherren nahezu perfekt aus. Fraglich ist einzig Offensivmann Max Kühnhauser, dem nach wie vor die Achillessehne zu schaffen macht. Zum einen wollen die Hausherren den Grottenkick aus Bayrischzell vergessen machen, zum anderen den entscheidenden Dreier anschreiben. Vor dem 0:3 in Bayrischzell waren die Tölzer um Schlussmann Maxi Hollmann beinahe 300 Minuten ohne Gegentreffer. „Diese deutliche Niederlage hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“, sieht Teamsprecher Lukas Hintermeier den nötigen Warnschuss in der Niederlage. „Im Training war jedenfalls wieder die nötige Intensität und Ernsthaftigkeit zu spüren. Wenn wir die am Freitagabend auch auf den Platz bringen, steht dem entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt nichts im Weg.“ (Wolfgang Stauner)