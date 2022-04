„Drei Punkte müssen her“: SV Bad Tölz peilt Heimsieg gegen TuS Geretsried II an

Will die drei Punkte gegen den TuS Geretsried II: Der SV Bad Tölz um Jonas Trautwein (li.). © Ewald Scheitterer (Archivbild)

Am Freitagabend (19:30 Uhr) empfängt der SV Bad Tölz den TuS Geretsried II. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Bad Tölz – Ein absolut wichtiges Aufeinandertreffen für beide Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse 2. Durch drei Punkte könnten sowohl die Tölzer als Tabellenelfter sowie auch ihre Gäste den Abstand zu den Relegationsplätzen am Tabellenende vergrößern. Als direkte Tabellennachbarn haben die Geretsrieder (Platz zehn) zwei Punkte mehr auf dem Konto, wobei die Truppe von Trainer Hans Schneider in zwei noch ausstehenden Nachholspielen sogar noch weiter Boden gut machen kann.

Lukas Hintermeier macht deshalb auch kein Geheimnis aus den Plänen der Tölzer. „Drei Punkte müssen her – und die werden wir auch holen“, gibt sich der SV-Pressesprecher siegessicher. Die Gewissheit schöpft Hintermeier aus dem bisherigen Vorstellungen seiner Mannschaft nach der Winterpause: „Es läuft ganz gut. Und auch das Hinspiel haben wir schon mit 4:2 gewonnen.“ Damals konnte sich Maxi Kühnhauser als dreifacher Torschütze auszeichnen.

Aber auch die Geretsrieder haben einen echten Torjäger in ihren Reihen: Christopher Klein hat es in dieser Saison bereits auf 19 erfolgreiche Abschlüsse gebracht. Auch beim 2:0-Sieg während der Woche im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SG Hausham (wir berichteten) hat Klein getroffen. Hintermeier glaubt allerdings nicht, dass Trainer Daniel Heidemann einen Sonderbewacher für den TuS II-Torjäger abstellen wird: „Wir stehen hinten momentan sehr sicher.“ Zwei Begegnungen ohne Gegentor unterstreichen die Aussage. Gegen die Geretsrieder Reserve wünscht sich Hintermeier vielleicht etwas mehr Kreativität nach vorne: „Wer sich keine Chancen erarbeitet, kann nur sehr schwer Tore schießen.“ (Hans Demmel)