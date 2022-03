SV Bad Tölz und SV Eurasburg-Beuerberg: Raus aus dem Abstiegsstrudel

Von: Patrick Staar

Der SV Eurasburg-Beuerberg muss dringend punkten. © Rudi Stallein

Welche Mannschaft gerät ganz tief in den Abstiegsstrudel, und welches Team kann für ein paar Tage durchschnaufen?

Bad Tölz/Eurasburg – Um diese Frage geht es an diesem Freitag (19.30 Uhr), wenn der Tabellen-Vorletzte SV Eurasburg-Beuerberg beim SV Bad Tölz antritt, den ein Punkt von den Relegationsplätzen trennt: „Wir fahren nach Tölz, um drei Punkte mitzunehmen“, sagt Gäste-Trainer Andreas Mathäus.

Der Coach sieht sein Team im Aufwind, da sich dessen Fitness verbessert habe. Zudem haben sich die jungen Spieler an das Niveau der Kreisklasse gewöhnt, und nicht zuletzt ist Kapitän Sepp Geiger nach eineinhalb Jahren Pause wieder einsatzfähig: „Er ist extrem wichtig für die Mannschaft“, sagt Mathäus. Allerdings müssen die Eurasburger – wie auch die Tölzer – auf wichtige Spieler verzichten. Co-Kapitän Benedikt Bergmoser hat Leistenprobleme, David Nocker fällt mit Verdacht auf Muskelfaserriss aus.

Die Tölzer bangen unterdessen um Top-Torjäger Anton Bernwieser, der im Spiel gegen Weyarn mit den Stollen im Rasen hängen geblieben ist und sich das Knie verdreht hat. Das Ergebnis des MRT steht noch aus, im schlimmsten Fall hat es das Kreuzband erwischt. Niklas Kottmair kuriert ebenfalls noch eine Knieverletzung aus, Erdem Kakir eine Außenband-Blessur. Gute Chancen auf einen Einsatz in der Startelf haben nun die Neuzugänge Hüseyin Kocyigit, Giorgi Gavashelashvili und eventuell auch Muhammed Budak. „Das ist ein entscheidendes Spiel, um in einem einigermaßen sicheren Tabellenbereich zu bleiben“, sagt Teamsprecher Lukas Hintermeier. „Da muss für uns was drin sein.“ Seiner Ansicht nach werde die kampfstärkere Mannschaft gewinnen. Das Hinspiel (Endstand 3:3) habe gezeigt, dass Eurasburg sehr schnell in der Offensive, aber auch anfällig in der Defensive sei. (Patrick Staar)