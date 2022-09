SV Bad Tölz will „super-ekliger“ Gastgeber sein

Von: Wolfgang Stauner

Lukas Hintermeier: Kapitän und Sprecher des SV Bad Tölz © SV Bad Tölz

Der SV Bad Tölz empfängt den noch punktlosen FSV Höhenrain. Die Gastgeber wollen der Elf von Trainer Peter Hösl das Leben so schwer wie möglich machen.

Bad Tölz - „Es gibt viel zu analysieren“, hatte Höhenrains Trainer Peter Hösl nach dem 2:4 in Eurasburg angekündigt. Er glaubt auch, dass er und seine Mannschaft drauf gekommen sind, woran die Misere – drei Spiele, null Punkte – lag. Verraten will es der Trainerfuchs freilich nicht. „Das Spiel in Tölz soll für sich sprechen“, sagt Hösl vieldeutig.

Allerdings muss er dabei auf zwei A-Junioren, Felix Kohlhammer und Thomas Köhler, verzichten. Dafür kehrt Andreas Schaller zurück. Außerdem hofft Hösl, dass sein Goalgetter Andreas Mühr zu letztjähriger Torgefährlichkeit (13 Treffer in der vergangenen Saison) zurückfindet. Nach der vierten Begegnung möchten die Höhenrainer nicht wieder mit leeren Händen dastehen. „Mein Wunsch ist ein Remis, damit im Umfeld wieder etwas Ruhe einkehrt“, so Hösl.

SV Bad Tölz: Personalsituation entspannt sich vor Spiel gegen FSV Höhenrrain

Dagegen haben die Hausherren naturgemäß etwas. Die stehen mit vier Zählern zwar deutlich besser da als die Gäste, doch Teamsprecher Lukas Hintermeier umreißt das furchteinflößende Image, das sich die Isarwinkler zumindest auf heimischem Geläuf erarbeiten möchten: „Wir wollen für jeden Gegner ein super-ekliger Gastgeber sein.“

Nach einem spielfreien Wochenende füllt sich allmählich der Kader mit Urlaubsrückkehrern: Jonas Trautwein, Simon Gramüller, Benjamin Norrenberg und nicht zuletzt Trainer Daniel Heidemann „Das sieht zwar noch nicht optimal aus“, sagt Hintermeier, der selbst von einer Rotsperre ins Team zurückkommt, „aber schon deutlich besser als zuletzt. Mit Niklas Kottmair, Jordan Jahn, Hisham Aqabli, Johannes Waldherr und Max Kühnhauser fehlen noch fünf Stammkräfte. (sts)