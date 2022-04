Kreisklasse 2: Tabellenletzter Eurasburg gegen Ascholding gefordert - Kellerduell in Egling

Nach überstandener Verletzung soll Maximilian Rieger (re.) die Abschlussschwäche der Ascholdinger Offensive beleben. Die Tochtermann-Elf tritt am Sonntag zum Derby beim SV Eurasburg-Beuerberg an. © rudi stallein

In der Kreisklasse Zugspitze 2 kommt es in Egling-Straßlach zum Kellerduell der Sportfreunde gegen den BCF Wolfratshausen II.

Dem Tabellenbild nach zu urteilen haben die Tölzer die Meisterschaft und den Aufstieg berreits in der Tasche. Doch Tarkan Demir winkt ab: „Noch ist nichts entschieden. Für mich befinden sich weiterhin vier Vereine im Aufstiegsrennen.“ Erst über die Osterfeiertage wird sich laut dem RW- Coach, mit einem regulären Spieltag sowie einigen Nachholpartien das Bewerberfeld etwas lichten.

Um auch dann noch die besten Karten in den Händen zu halten will der Tabellenführer erst einmal drei Punkte aus Rottach mitnehmen. Demir: „Keine einfache, aber dennoch lösbare Aufgabe. Wir müssen jedenfalls völlig konzentriert und mit der richtigen Einstellung die Sache anpacken.“ Dafür steht Rot-Weiß das gleiche Personal wie beim 2:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Hausham zur Verfügung. Auch die Hausherren hatten nach der Winterpause bereits ihr Erfolgserlebnis: Sie gewannen gegen den TuS II mit 2:1. (Hans Demmel)

Den Fußball-Freunden wird seit Beginn der Rückrunde vor jedem Spiel einiges an organisatorischem Talent abverlangt, weil jedes Heimspiel kurzfristig innerhalb Geretsrieds verlegt werden muss. „Am Krötenteich werden wir diese Saison wohl kein Spiel bestreiten, der Platz ist katastrophaler als vorher“, moniert FF-Coach Christos Georgiadis. Die Partie gegen Weyarn findet, weil der Gegner mit einer Verschiebung um zwei Stunden einverstanden war (Georgiadis: „Dafür Danke an Weyarn“) nun auf dem Kunstrasenplatz im Isarau-Stadion statt.

Damit soll es des Dankes aber auch genug sein. „Wir wollen natürlich einen Dreier. Wir spielen Fußball, um Spiele zu gewinnen“, bekräftigt Georgiadis, der auf Marcel Ludsteck, Kilian Sauer und Niklas Keilwerth verzichten muss. (Rudi Stallein)

An Motivation sollte es den Gastgebern im Kellerduell gegen die Reserve des BCF nicht fehlen. Durch den 4:0-Sieg am Donnerstag gegen den SV Ascholding (siehe Bericht rechts) sind die Farcheter auf zwei Zähler an Egling herangerobbt. Zudem gilt es, eine 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel auszumerzen. „Zwölf Punkte gegen 14 Punkte – da braucht man nicht viel reden, worum es geht“, betont SF-Trainer Herbert Mühr mit Blick auf die Tabelle. Er erwarte nach dessen jüngstem Erfolg einen Gegner, der „mit breiter Brust herkommt“, aber er hoffe, dass auch sein Team selbstbewusst auftrete. Zumal er personell „eine erfahrene Mannschaft auf den Platz bringen“ könne. Ein Plus an Erfahrung bringt Neuzugang Thomas Edelmann vom Bezirksligisten SV Sulzemoos ein. Er erwarte von dem Angreifer angesichts seiner 37 Jahre „keine Wunderdinge. Aber er wird uns guttun“, so Mühr.

Farchets Coach René Stoiber wird vermutlich mit einem gegenüber dem Ascholding-Spiel deutlich veränderten Kader anreisen, da beispielsweise Jona Lehr und Matej Bonic wieder in der Ersten Mannschaft gebraucht werden. „Aber wir fahren mit einem positiven Gefühl nach Egling“, sagt der BCF II-Trainer, der sein Ziel deutlich formuliert: „Vor dem Spiel gegen Ascholding habe ich gesagt: Verlieren gilt nicht. Jetzt sage ich: Gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf müssen drei Punkte her.“ Dass dies in der gegenwärtigen Situation mit Schönspielerei nicht zu erwarten sei, räumt er ein. „Es wird für die Zuschauer wohl eher nicht so toll. Das ist Abstiegskampf pur.“ (Rudi Stallein)

Für Andreas Mathäus steht fest: „Wenn wir die Kreisklasse halten wollen, müssen wir unsere Heimspiele gewinnen.“ Deshalb gibt es für den Eurasburger Coach für die Partie am Sonntag zu einem Sieg keine Alternative. Auch, weil man nach der deutlichen 0:3-Hinspiel-Niederlage („da haben wir nicht gut ausgesehen“) noch etwas gutzumachen habe. Zwar stuft er die Ascholdinger als „machbaren Gegner“ ein, Sorgen bereitet dem SVEB-Trainer jedoch die Personalsituation. Benedikt Bergmoser sei wegen eines Muskelbündelrisses voraussichtlich höchsten zum „Saison-Endspurt“ wieder verfügbar. Ebenfalls am Sonntag fehlen David Nocker (Muskelfaserriss), Lukas Bergmoser (Handverletzung) und Josef Geiger (Corona). Dafür soll in Christian Martner aus der U19 „ein riesen Talent“ sein Debüt bei den Herren geben.

Der Gegner hadert mit einem ziemlich verpatzten Wiederbeginn nach der Winterpause. Außer einem 0:0 im Heimspiel gegen den TSV Weyarn sprang bisher für den SV Ascholding/Thanning nichts Zählbares heraus. „Drei Spiele, null Tore – das sagt alles“, stellt Trainer Heinz Tochtermann das derzeitige Manko seines Teams heraus: „In der Offensive fehlt uns die Durchschlagskraft.“ Ein bisschen kommen Bedenken auf, dass das komfortabel erscheinende Acht-Punkt-Polster auf die hinteren Relegationsplätze bei anhaltendem Negativlauf rasch aufgebraucht sein könnte. „Es muss jedem zu hundert Prozent bewusst sein, dass wir jetzt Punkte machen müssen“, betont der SV-Coach. (Rudi Stallein)