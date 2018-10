Krün enttäuscht: „Es wäre mehr drin gewesen“ - Schäftlarn trotz Niederlage zufrieden

Kreisklasse 3: Kompakt

Kreisklasse 3: Kompakt: SV Krün – FCK Schlehdorf – Vor der Partie hätte FCKS-Coach Klaus Fahrner einen Punkt in Krün gern akzeptiert. Nach dem Spiel sah es ein wenig anders aus.

SV Krün – FCK Schlehdorf 1:1(0:0) – „Es wäre mehr drin gewesen.“ Fahrner dachte dabei vor allem an die Schlussphase, als ihm ausgerechnet sein ehemaliger Torhüter Constantin Lutz, der seit dieser Saison in Krün fängt, einen Strich durch die Rechnung machte. Er fischte einen Kopfball von Stefan Raffeiner noch irgendwie von der Linie. „Eine phänomenale Reaktion“ attestiert ihm auch der Krüner Coach Tom Mürnseer. Viel mehr erbaulichen Szenen bot die Partie allerdings nicht mehr. „Not gegen Elend“ beschreibt die Partie ganz gut. Gerade Abschnitt eins war arm an Höhepunkten. Hoch und weit – diese Taktik wendeten beide Teams an. Nach der Pause kam Krün besser ins Spiel, und Kochel legte vor. Ballgewinn, schnell umgeschaltet, Raffeiner setzte sich durch, passte von der Torauslinie in den Rücken der Abwehr, wo Georg Jocher abstaubte. Doch Krün hatte eine Antwort parat. Kevin Hock traf mit dem Knie zum 1:1. ak

SV Uffing – TSV Schäftlarn 3:1(1:0) – Zwar wieder verloren, aber mit einer sehr achtbaren Leistung. „Deshalb sind diesmal trotzdem alle zufrieden, Spieler und Trainer“, fasste Rudi Schröferl die Partie beim Spitzenreiter zusammen. Uffing war schon nach sechs Minuten durch einen abgefälschten Ball mit 1:0 in Führung gegangen, dominierte auch über weite Strecken der ersten Halbzeit. Doch mit zunehmender Spieldauer zeigten sich die Gäste ebenbürtig. Der Knackpunkt war die 63. Spielminute: Michael Feichtinger musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot duschen gehen. Der anschließende Freistoß fand glücklich den Weg ins Schäftlarner Tor. In Unterzahl kam der TSV Schäftlarn durch Markus Westermeier auf 1:2 (69.) heran. Zehn Minuten vor Schluss vergab erneut Westermeier die Riesenchance zum Ausgleich. Wenig später machte Georg Kutter mit seinem zweiten Tor für Uffing alles klar. rst

SV Münsing – ESV Penzberg 1:1 (1:1) – Es war nicht das Spiel des SV Münsing. „Es hat nicht so hingehauen, spielerisch war das zu wenig“, stellte SV-Coach Christos Georgiadis nach Spielschluss fest, dass die aufgrund diverser Absenzen vorgenommenen Umstellungen in der Mannschaft nicht den erhofften Effekt brachten. Mit Unterstützung des Gegners, ein Penzberger Abwehrspieler verlängerte einen weiten Einwurf von Ferdinand Seitz ins eigene Tor, ging Münsing dennoch in Führung (19.), kassierte aber nur vier Minuten später per abgefälschtem Freistoß den Ausgleich (23.). Dann leistete der nach der Pause eingewechselte Josef Singer seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er binnen drei Minuten zwei Mal Gelb sah, was den Spielausschluss zur Folge hatte. „Weil wir fast eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen mussten, müssen wir letztlich mit dem Ergebnis zufrieden sein.“ rst