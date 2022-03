Chancenwucher für Kochelsee - spektakuläre Nachspielzeit in Benediktbeuern

Von: Oliver Rabuser

Kampf und Krampf im Mittelfeld: Hier versucht sich Benediktbeuerns Fabian Mangold (Mitte) gegen die Münsinger durchzusetzen. © EWALD SCHEITTERER

In der Kreisklasse gewann der SV Münsing beim TSV Benediktbeuern. Außerdem konnte sich der FSV Höhenrain beim FC Kochelsee Schlehdorf durchsetzen.

TSV Benediktbeuern - SV Münsing 2:3 (1:1) – Sehenswert für die Zuschauer wurde es erst in der Nachspielzeit – und zwar für die Fans beider Seiten. Da gab es erst einmal den Kracher von Sebastian Schönacher (90.+6) aus rund 22 Metern exakt in den Winkel zum vorentscheidenden 3:1. Und dann noch den 2:3-Anschlusstreffer durch Florian Ketterl (90.+7): Ein wunderschöner Fall-Rückzieher nach einer zu kurz abgewehrten Ecke.

Der Rest der Begegnung war eher zum Vergessen: Viel Kampf und noch mehr Krampf im Mittelfeld, zahllose Fehlpässe, kaum zusammenhängende Aktionen oder gar Torraumszenen, Seltenheitswert hatten Torschüsse. „Ein Katastrophenspiel – von beiden Seiten“, merkt TSV-Coach Willi Link an. Sein Münsinger Kollege Ralf Zahn meinte: „Insgesamt war unser Sieg nicht unverdient, weil wir ihn auch ein Quäntchen mehr wollten. Wir haben wenig zugelassen und konsequent verteidigt.“

Es war der erste ernsthafte Schuss Richtung Beurer Tor, der auch gleich saß. Hans Zachenbacher hatte einen halbwegs sehenswerten Spielzug erfolgreich abgeschlossen (20.). „Ein brutaler Lapsus meines Torhüters Michael Hirn“, sagt Zahn, brachte die Gastgeber zurück ins Spiel (21.). Der Keeper hatte einen eher harmlosen Freistoß von Benedikt Guggemos einfach passieren lassen (21.). Eine gedankliche Auszeit der TSV-Defensive nutzte erneut Zachenbacher zur nächsten Münsinger Führung (50.). Und der liefen die Hausherren mit erdenklich wenig konstruktivem Spiel bis zum Schlusspfiff hinterher. Link stellte fest: „Eine verdiente Niederlage, auch wenn’s schade ist.“ (esc)

FC Kochelsee Schlehdorf - FSV Höhenrain 2:3 (0:1) – Maxi Wagner war nicht zum Scherzen zumute. Dennoch musste er selbst schmunzeln, als er den spielentscheidenden Unterschied erklärte. „Aus vier Chancen drei Tore zu machen ist auch eine Qualität“, lobte der 37-Jährige die gute Organisation des Gegners. „Bei uns dagegen ist die Chancenverwertung ein running gag.“ Soll heißen: Der FC Kochelsee Schlehdorf hat sich die 2:3-Niederlage gegen den FSV Höhenrain selbst zuzuschreiben. Denn wie sich Wagners Mannschaft im Umgang vieler und bester Möglichkeiten selbst übervorteilte, spottet jeder Beschreibung. Schlehdorf bleibt somit dick im Abstiegsgeschäft. Nach „etwas verschlafener“ Anfangsphase drückten die Gastgeber mächtig aufs Offensivpedal. Vor allem der 0:1-Rückstand fixte den FC enorm an. Er spielte Chance um Chance heraus, traf aber nicht in den Kasten des umsichtigen FSV-Keepers Leo Borowaski. „Da flippst du aus als Trainer“, ärgert sich Wagner. Zumal die Gäste stets nach ähnlichen Strickmuster trafen. „Sie haben praktisch dreimal das gleiche Tor geschossen“, bedauert der Coach David Lechs Hattrick. Kurzzeitig wackelte die Moral nach dem 0:2. Dann aber nutzte Juri Schindler einen Stockfehler der FSV-Defensive und verkürzte auf 1:2. Beim 2:3 war Comebacker Stefan Raffeiner per Kopf zur Stelle. Über 90 Minuten gesehen, hätten die Möglichkeiten locker ausgereicht, um zwei Partien zu entscheiden.

Tatsächlich aber stand der FCKS wieder einmal mit leeren Händen da. Peter Hösls Sichtweise war insoweit eine andere, als er zwar die Überlegenheit des FC und auch einige gute Chancen einräumte, die Partie aber eher als Mittelfeldgeplänkel einordnete. Ärgerlich fand der FSV-Trainer das „überhebliche und selbstgefällige“ Auftreten seines Teams nach der frühen Führung. „Wir haben aufgehört Fußball zu spielen“, sah er zur Pause dringenden Diskussionsbedarf. Weil sich der FSV alsbald fing und selbst „einige Konterchancen“ vorfand, wertete Hösl den Sieg seiner Elf als „definitiv verdient“. (or)

Nicht zu stoppen: David Lech – hier gegen Kochels Stefan Raffeiner – erzielte alle drei Treffer für Höhenrain. © or