SV Sachsenkam: Starke zweite Hälfte bringt die Wende – Doppelschlag von Hofberger

Knapp durchgesetzt haben sich die Sachsenkamer um Marinus Kröll (li.) gegen Genclikspor Bad Tölz um Kapitän Ridvan Hobekkaya. © Hans Demmel

Es war das Ziel der Sachsenkamer, den Platz im Heimspiel gegen Genclikspor Tölz als Sieger zu verlassen.

Sachsenkam/Bad Tölz – „Doch was wir uns vorgenommen hatten, wurde in der ersten Halbzeit einfach nicht umgesetzt“, monierte SVS-Coach Sigi Saller nach dem Schlusspfiff die Vorgehensweise seiner Kicker. Die Hausherren versuchten, auf dem regennassen Geläuf überwiegend mit hohen und weiten Bällen gefährlich nach vorne zu kommen.

Doch das war das falsche Mittel gegen die aufmerksame Gästeabwehr um Ridvan Budak und Berkay Demirkaynak. Bald wagten sich die Tölzer Türken dann auch erstmals aus der Deckung. Sener Kiper konnte unbehindert die Kugel nach vorne treiben, passte auf Höhe der Strafraumgrenze nach innen, Verep Turancan hielt einfach drauf, und schon lag Genclikspor mit 1:0 vorne.

Sachsenkam wollte die schnelle Antwort, hatte bis auf einen harmlosen Kopfball von Simon Hofberger indessen keine richtige Möglichkeit zum Ausgleich. Ganz im Gegenteil, die Gäste hätten den Vorsprung schon bald ausbauen können. Bei einem kräftigen Hammer von Tahir Dalgin, über den nahezu alle Angriffe von Genclikspor liefen, konnte SVS-Keeper Albert Gast gerade noch reflexartig abwehren. Kurz vor der Pause fiel aber doch das 0:2 durch einen gefühlvollen Heber von Altuntas Hüseyin.

Nach Wiederbeginn zeigten die Platzherren ein zielstrebigeres Auftreten. Und so durfte auch schon bald gejubelt werden. Andreas Kappelsberger erkämpfte sich einen verlorenen Ball zurück, bediente Korbinian Haberl, und der schloss kaltschnäuzig ab. Simon Hofberger war es schließlich, der mit einem Doppelschlag die Sachsenkamer Fußballwelt wieder in Ordnung brachte. Zum Ausgleich war erneut Andreas Kappelsberger der Vorlagengeber, beim 3:2-Führungstreffer spitzelte der SVS-Angreifer den Ball gerade noch an Verep vorbei. Allerdings dauert die Freude der Gastgeber nicht lange. Dalgin kam am Elfmeterpunkt an den Ball, verschaffte sich mit einer Körpertäuschung Platz und ließ Albert Gast mit einem trockenen Schuss keine Chance. Doch die Hausherren wollten unbedingt den Sieg. Tobias Bebber wurde seiner Jokerrolle schließlich gerecht und besorgte – erst kurz davor eingewechselt – den Siegtreffer.

Saller bilanzierte: „Im ersten Abschnitt haben wir ganz einfach schlecht gespielt. Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Unser Sieg geht in Ordnung.“ Gästecoach Ali Budaki haderte mit der Niederlage: „Wir hatten die Chance, auf 3:0 zu erhöhen. Leider hat es nicht geklappt, die Niederlage hätte nicht sein müssen.“ (Hans Demmel)

SV Sachsenkam – Genclik-spor Bad Tölz 4:3 (0:2)

Tore: 0:1 (6.) Verep, 0:2 (40.) Altuntas, 1:2 (55.) K. Haberl, 2:2 (68.) Hofberger, 3:2 (69.) Hofberger, 3:3 (76.) Dalgin, 4:3 (85.) Bebber. – Schiedsrichter: Daniel Stark (SV Hundszell). – Zuschauer: 70.

SVS: Gast – M. Kronwitter, Eiler, P. Haberl, F. Kappelsberger, Schubert, F. Kronwitter, Hofberger, K. Haberl, Kröll, A. Kappelsberger - M. Haberl, Bebber.

Genc: M. Verep – Kelmendi, R. Budak, Hobekkaya, Özbeck, Cekic, M. Budak, T. Verep, Dalgin, Demirkaynak, Kiper - Kocyigit, Altuntas.