Frauen des SV Sachsenkam starten zuversichtlich in die Saison: mindestens Dritter oder besser

Start in die neue Kreisliga-Saison: Die Fußballerinnen des SV Sachsenkam mit (hi. v.li.) Marina Matheis, Franziska Wagner, Barbara Paulischta, Johanna Eberl, Charlotte Zimmermann, Ainour Osman, Christina Haberl, (Mi. v.li.) Trainer Florian Franzreb, Veronika Matheis, Elisabeth Bauer, Theresa Matheis, Christina Matheis, Veronika Paulischta, Lucia Holzhauer, Birgitt Paulischta, Co-Trainer Seppo Eberl, (vo. v.li.) Alin Förg, Eva-Maria Scholz, Lena Förg, Sissi Braun, Maria Schwaiger, Verena Pfatrisch und Katharina Eberl.

Saisonstart gegen Gröbenzell

Von Hans Demmel schließen

Mit dem Heimspiel gegen den 1. SC Gröbenzell am Sonntag, 18. September, um 13 Uhr beginnt für die Fußballerinnen des SV Sachsenkam die neue Kreisliga-Saison.

Sachsenkam – Und das Team von Trainer Florian Franzreb hat sich gut vorbereitet: „Alle waren eifrig, haben fleißig an den Übungseinheiten teilgenommen. Ein Trainingslager auf unserem Sportgelände war der Höhepunkt“, freut sich der Coach über den regen Zuspruch.

Nun soll der Lohn für die engagierte Arbeit eingebracht werden. „Das vergangene Jahr haben wir als Dritter abgeschlossen. Vielleicht können wir das starke Ergebnis bestätigen oder uns sogar verbessern“, meint Franzreb.

Der Kader hat sich nur gering verändert. Drei Spielerinnen gehören nicht mehr dazu, genauso viele sind aber aus dem eigenen Nachwuchsbereich aufgerückt. Ungewissheit herrscht über die Qualität der Konkurrenz in der Kreisliga 02, hauptsächlich über die Stärken der Vereine aus dem Münchner Umland. In der vergangenen Spielzeit war der spätere Aufsteiger SC Huglfing das dominante Team. „In dieser Saison fällt es schwer, einen Favoriten auszumachen. Das macht die Sache so richtig interessant“, meint Franzreb.

Seine Mannschaft betrachtet er als äußerst ausgeglichen: „Wir stehen hinten richtig gut. Unsere Spielführerin Theresa Matheis ist in der Innenverteidigung eine Bank und hält die Defensive zusammen.“ Und offensiv setzt der Coach auf die Konterstärke der Sachsenkamerinnen. „Die Angreiferinnen sind pfeilschnell, und mit Johanna Eberl gibt es eine richtige Torjägerin.“ Gegen Gröbenzell will das SVS-Team ein erstes Ausrufezeichen setzen. (Hans Demmel)