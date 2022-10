SV Sachsenkam: Wieder ein Siegtor von „Joker“ Bebber

Auf dem Weg zum Siegtreffer: Johannes Brayshaw (li.) ließ in dieser Szene Reichersbeuerns Andreas Sanktjohanser hinter sich und gab die Vorlage zum 2:1 für Sachsenkam durch Tobias Bebber. © dh

Trotz schwierigster Bedingungen haben die Fußballer des SC Reichersbeuern und der SV Sachsenkam den Zuschauern ihres nachbarschaftlichen Treffen eine anspruchsvolle Vorstellung geboten.

Reichersbeuern/Sachsenkam – Beim 2:1(1:1)–Sieg der Gäste wurde gekämpft, Ehrgeiz gezeigt, Siegeswillen war hüben wie drüben erkennbar. Allerdings gab es wirklich prickelnde Torraumszenen eher selten.

Mit ein Grund dafür war der schwer bespielbare Platz. Dauerregen hatte den Rasen tief und rutschig gemacht, das genaue Zuspiel recht schwierig werden lassen.

Besser gelang dies im ersten Abschnitt den Hausherren. Reichersbeuern hatte mehr vom Spiel und ging verdient in Führung. Sebastian Brezina hatte vor der der Strafraumgrenze deftig draufgehalten. SVS-Keeper Peter Haberl konnte den glitschigen Ball nicht festhalten, wehrte nach vorne ab, Elias Kubiczek reagierte am schnellsten und köpfte zur 1:0- Führung in die Maschen. Kurze Zeit später konnte Reichersbeuerns Keeper Michael Mangold gegen Marinus Kröll noch zur Ecke klären. Kröll selbst führte aus, Florian Kappelsberger stieg am höchsten und köpfte den 1:1-Ausgleich. Anschließend mühten sich die Platzherren mehr, wirklich Zwingendes ergab sich freilich nicht. Coach Max Gögler: „Der erste Abschnitt gehörte uns, nach der Pause waren wir dann zu schwach.“

Da war Sachsenkam mehr am Ball, doch es mangelte ebenfalls an guten Chancen. So hätte Lukas Schubert, Spielertrainer in Vertretung des erkrankten Sigi Saller, auch mit einem Unentschieden leben können: „Ein Punkt für Reichersbeuern wäre durch ihre Leistung in der ersten Halbzeit nicht unverdient gewesen.“

Aber dann kam kurz vor Spielende ein schneller SVS-Angriff. Johannes Brayshaw setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, zog gleich zwei SCR-Abwehrspieler auf sich und konnte dennoch das Spielgerät streng vor den gegnerischen Kasten befördern. Dort setzte sich Tobias Bebber durch und ließ Mangold keine Chance. Ein echter „Joker“, denn schon in der Vorwoche gegen Genclikspor hatte Bebber nach seiner Einwechselung das Siegtor erzielt. Leider zeigte Brayshaw in der Schlussminute einen übermäßigen Einsatz und verletzte Reichersbeuerns Keeper Michael Kappelsberger, der ausgewechselt werden musste. (Hans Demmel)

SC Reichersbeuern - SV Sachsenkam 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 (13.) Kubiczek, 1:1 (18.) Kappelsberger, 1:2 (84.) Bebber. - Schiedsrichter: Klemens Wind. - Zuschauer: 50.

SCR: Mangold - Gahr, Röder, Fichtner, Kubiczek, Melf, Keilwerth, Sanktjohanser, Scharf, Bartsch, Brezina - Lindner, Reuter, Mayer.

SVS: P. Haberl - F. Kappelsberger, M. Kronwitter, M. Haberl, Schubert, F. Kronwitter, Hofberger, K. Haberl, Kröll, A. Kappelsberger, Drotleff - Eiler, Bebber, Brayshaw.