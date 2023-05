SV Sachsenkam verliert Spitzenspiel gegen Meister und Fernduell gegen SF Fischbachau

Ausgeglichene Partie: Florian Willibald (li.) von der SG Gaißach-Wackersberg traf zum Ausgleich, Korbinian Haberl (re.) leitete den Sachsenkamer Anschlusstreffer ein. Foto: Demmel © Demmel

Die Kicker des SV Sachsenkam haben im Heimspiel gegen die SG Gaißach-Wackersberg alles versucht – am Ende reichte es jedoch nicht.

Sachsenkam – Die als Meister und Aufsteiger feststehenden Gäste gewannen beim SVS mit 3:2 (1:1) und zerstörten damit die Hoffnung der Hausherren, über die Relegation in die Kreisklasse aufzusteigen. Denn zeitgleich gewannen die bis zum Anpfiff punktgleichen Sportfreunde Fischbachau ihr Auswärtsspiel beim SV Miesbach II mit 2:1 und gingen somit als Sieger aus dem Fernduell um den zweiten Platz hervor.

Die Konstellation vor Spielbeginn war klar. Ein Unentschieden hätte eventuell genügt, ein Sieg wäre optimal für die Gastgeber gewesen. Und es begann für die Mannschaft von Trainer Sigi Saller wunschgemäß: Knapp eine Viertelstunde war gespielt, da wurde Korbinian Haberl im Strafraum regelwidrig gestoppt und Kapitän Peter Haberl verwandelte den fälligen Elfmeter zur 1:0-Führung. Kurz darauf geriet Fischbachau in Miesbach dann auch noch ins Hintertreffen.

Aber dann kam die SG immer besser in Schwung. Coach Thomas Gärner: „Wir wollten einen schönen Saisonabschluss, kamen nicht so gut ins Spiel, doch dann lief es.“ An den Treffen vor der Halbzeit durch Florian Willibald, als auch nach Wiederbeginn von Patrick Schuhbauer, waren die Platzherren freilich nicht schuldlos. SVS-Abwehrrecke Thomas Sonner, der seine Laufbahn beendet, ärgerte sich: „Beide Toren folgten auf Standards. Da waren wir nicht aufmerksam genug.“ Auch beim 3:1 der Gäste war die Kugel nach einem Freistoß von Thomas Angermeier lange in der Luft.

Doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. Nach einem Lattenknaller von Korbinian Haberl konnte Sonner im Nachschuss verkürzen. Auch Chancen zum Ausgleich waren vorhanden. Thomas März donnerte knapp am Pfosten vorbei, Korbinian Haberl hämmerte über die Querlatte. Aber auch die Gäste hätte noch erhöhen können, als Tobias Angermeier sich im Zweikampf durchsetzte, die Kugel anschließend jedoch über den Kasten hob. Sonners Resümee nach dem Schlusspfiff: „Mit ein bisschen Glück wäre mehr möglich gewesen. Insgesamt war es eine ausgeglichene Partie.“ (HANS DEMMEL)

SV Sachsenkam – SG Gaißach/Wa. 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 (14./EM) P. Haberl, 1:1 (24.) F. Willibald, 1:2 (54.) Schuhbauer, 1:3 (66.) St. Willibald, 2:3 (86.) Sonner. – Schiedsrichter: Giovanni Schalk (FC Bayern München). – Zuschauer: 100.

SVS: Drotleff – F. Kappelsberger, Brayshaw, Sonner, P. Haberl, Schubert, Hofberger, März, K. Haberl, Kröll, A. Kappelsberger. – Eingewechselt: M. Haberl, Würmseer, Eiler.

SGG/W: Ertl – Schuhbauer, Beutelrock, Th. Lugmair, Hammerl, M. Lugmair, F. Hartl, F. Willibald, P. Söllner, To. Angermeier, L. Hartl. – Eingewechselt: St. Willibald, Th. Angermeier, Ostler.