SV Tölz: Torwarttrainer Bernwieser wechselt zum BCF Wolfratshausen

SV Bad Tölz braucht neuen Trainer

Bad Tölz – Gemeinsam mit Hicham Aqabli hat Tobi Bernwieser seit 2018 ein Trainergespann beim SV Bad Tölz gebildet. Vergangene Saison feierte man den Aufstieg in die Kreisklasse. Doch nun hat der 33-Jährige seine Tätigkeit bei den Gelb-Schwarzen beendet. „Eine persönliche Entscheidung“, erklärt Bernwieser und versichert, in bester Harmonie mit der Vorstandschaft und Aqabli den Schritt gemacht zu haben. „Nur die Gesamtsituation entspricht nicht meiner Vorstellung. Ich sehe keine Aussicht, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird“, erklärt Bernwieser seinen Rückzug. Der Co- und Torwarttrainer war voll auf sportliche Fortschritte mit der Mannschaft fixiert. „Doch dafür fehlt einem Teil des Teams die Einstellung. Das hat mich über die Winterpause schwer beschäftigt. Und bevor mich das Ganze zu sehr aufreibt, habe ich beschlossen Schluss zu machen“, erzählt Bernwieser. Keine einfache Entscheidung, die allerdings durch die Möglichkeit eine andere Aufgabe zu übernehmen erleichtert wurde: Ab sofort arbeitet Tobias Bernwieser als Torwarttrainer beim Landesliga-Damenteam des BCF Wolfratshausen.