Ungleiche Ansprüche vor Top-Spiel: 1906 will in die Relegation, HSV wünscht sich „ruhigen Sommer“

Von: Boris Manz

Am Sonntag trifft Christoph Hüttl (l.) und Bad Heilbrunn auf die SpVgg 1906 Haidhausen um Top-Stürmer Gilbert Francois Diep. © FuPa

Top-Spiel in der Bezirksliga Süd: Die SpVgg 1906 empfängt Bad Heilbrunn. Haidhausen will über die Relegation in die Landesliga, der HSV ist skeptisch.

München – Der Showdown steht an: Nach der Meisterfeier des 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann nur noch ein Team aus der Bezirksliga Süd in die Landesliga aufsteigen. Zwei Teams liefern sich einen engen Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz. Aktuell steht da Bad Heilbrunn mit 54 Zählern, dicht gefolgt von Haidhausen.

Doch vor dem Top-Spiel klaffen die Ansprüche beider Teams deutlich auseinander: Der Gastgeber, die SpVgg 1906, will die Saison mit der Relegation vergolden, und der HSV? Der weiß noch gar nicht so recht, ob er in die Landesliga zurückkehren möchte.

Top-Spiel um die Relegation in Bezirksliga Süd – Hüttl: „Wunsch in die Landesliga zu gehen, ist nicht so da“

„Der Wunsch wieder in die Landesliga zu gehen, ist bei den Spielern nicht so da“, erklärt HSV-Keeper Christoph Hüttl. Vor allem die großen Strapazen schrecken viele Spieler in Bad Heilbrunn ab: 34 Spiele, lange Fahrten und regelmäßig Spiele gegen Mannschaften, die einfach eine Nummer größer sind als der Dorfverein.

Damit bläst Hüttl in das gleiche Horn, wie im Frühjahr Coach Walter Lang. Im Rückblick sagte der HSV-Coach sei das ein richtig schönes Erlebnis gewesen, „aber zwei, drei Spieler werden sich das nicht mehr antun.“ Vor der Saison war das Ziel klar: Nach sechs aufregenden Jahren mit drei Aufstiegen und einem Abstieg, endlich mal „einen ruhigen Sommer“ in Bad Heilbrunn zu erleben, wie es Hüttl formuliert.

Landesliga abschreckend? Bad Heilbrunn will Top-Spiel dennoch gewinnen

Also das Spiel einfach ab schenken? „Dafür sind wir alle viel zu sehr Sportsmänner“, sagt der ehemalige Bayernliga-Spieler. „Wir wollen immer gewinnen und schmeißen da alles rein.“ Dass Bad Heilbrunn nicht zufällig so weit oben steht, bewies die Lang-Elf einmal mehr letzte Woche. Durch das 1:1 gegen den nächstjährigen Landesligisten Garmisch-Partenkirchen kletterte der HSV auf den Relegationsplatz.

Da stand zuvor die SpVgg 1906, die eine bittere 1:2-Niederlage gegen Deisenhofen schlucken musste. Die Mannschaft habe hervorragend auf die Niederlage reagiert und stark trainiert, hob Giuseppe Scialdone hervor. „Druck ist keiner da, aber natürlich wollen wir jetzt gewinnen und dann in die Relegation“, sagt der 1906-Sportdirektor angesprochen auf das Top-Spiel.

SpVgg 1906 Haidhausen will in die Relegation – Scialdone: „Druck ist keiner da“

Und mit Blick auf die Statistik völlig zurecht: Die SpVgg Haidhausen spielt in dieser Saison teils großartigen Fußball und überzeugt mit Offensivpower. 72 Treffer stehen in der Offensive um Top-Torjäger Diep nach 21 Spieltagen zu Buche und nur eine Niederlage im Kalenderjahr 2023. In der vergangenen Saison verpasste 1906 den Aufstieg denkbar knapp. In der Relegation unterlagen die Münchner dem aktuellen Tabellenführer der Landesliga Südost, Chiemgau Traunstein.

Nun empfängt der Tabellendritte den HSV zu Hause. Für Scialdone nicht unbedingt ein Vorteil. „Ich hab bei unserem Heimfluch schon überlegt, ob ich die letzten drei Spiele das Heimrecht tausche“, scherzt er. In der Auswärtstabelle steht Haidhausen ungeschlagen an der Spitze – zu Hause kassierte die Elf von Trainer Sebastian Bracher bereits vier Niederlagen. Eine fünfte will man am Sonntag unbedingt vermeiden. (btfm)